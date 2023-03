Diretta/ Villarreal Anderlecht streaming video tv: belgi per l’exploit (Conference)

DIRETTA VILLARREAL ANDERLECHT: SPAGNOLI FAVORITI!

Villarreal Anderlecht, in diretta giovedì 16 marzo 2023 alle ore 21.00 presso l’Estadio de la Ceramica di Villarreal, sarà una sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Belgi a caccia del grande exploit contro una delle formazioni considerate favorite per la vittoria finale. Gli spagnoli sono stati fermati sull’1-1 all’andata a Bruxelles e nella Liga dopo l’ultimo pareggio contro il Betis resta al sesto posto, a ridosso delle posizioni che valgono l’Europa nella prossima stagione.

L’Anderlecht nel campionato belga è reduce da un 2-0 inflitto al Cercle Brugge, avversario che resta però ancora avanti in classifica rispetto ai biancomalva ancora al nono posto in classifica. Un risultato di prestigio in Conference League cambierebbe faccia a una stagione fin qui deludente per i belgi, che stanno vivendo una crisi inusuale rispetto al loro status di grande storica del loro calcio nazionale, anche con importanti conseguimenti europei ottenuti almeno fino agli anni Ottanta.

VILLARREAL ANDERLECHT STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Villarreal Anderlecht sui canali Sky (Diretta Gol Europa e Conference League) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go con aggiornamenti in tempo reale e gol in diretta, visibili anche in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL ANDERLECHT

Le probabili formazioni della diretta Villarreal Anderlecht, match che andrà in scena all’Estadio de la Ceramica di Villarreal. Per il Villarreal, Quique Setien schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Reina; Foyth, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Terrats, Parejo, Baena; Chukwueze, Gerard Moreno, Pino. Risponderà l’Anderlecht allenato da Brian Riemer con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Verbruggen; Murillo, Debast, Vertonghen, Sardella; Ashimeru, Diawara, Verschaeren; Dreyer, Slimani, Amuzu.

VILLARREAL ANDERLECHT LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Villarreal Anderlecht, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Villarreal con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo dell’Anderlecht, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.











