Diretta/ Villarreal Austria Vienna streaming video tv: spagnoli favoriti (Conference)

DIRETTA VILLARREAL AUSTRIA VIENNA: RISULTATO SCONTATO…

Villarreal Austria Vienna, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 21.00 presso l’Estadio de la Ceramica di Villarreal, sarà una sfida valida per la 3^ giornata della fase a gironi di Conference League. Spagnoli favoriti in un confronto che potrebbe permettere loro di ipotecare il primo posto nel girone. I primi due match del Submarino Amarillo in Conference sono stati frizzanti ma entrambi vinti dagli uomini di Emery, 4-3 in casa contro il Lech Poznan e 1-2 in trasferta contro l’Hapoel Beer Sheva.

Austria Vienna con un solo punto in classifica finora, ottenuto all’esordio con un pari senza reti contro gli israeliani, successivamente è arrivata però una dura sconfitta in Polonia, 4-1 per il Lech che si è preso per il momento la seconda posizione. Sconfitta 0-3 dallo Sturm Graz nell’ultimo turno della Bundesliga austriaca, l’Austria Vienna in campionato è a metà classifica, lontana 11 punti dal Salisburgo primo della classe. Il Villarreal è reduce da uno 0-0 nella Liga spagnola sul campo del Cadice che l’ha lasciato all’ottavo posto in classifica.

VILLARREAL AUSTRIA VIENNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL AUSTRIA VIENNA

Le probabili formazioni della diretta Villarreal Austria Vienna, match che andrà in scena all’Estadio de la Ceramica di Villarreal. Per il Villarreal, Unai Emery schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Jorgensen, Mojica, Cuenca, Mandi, De La Fuente, Baena, Coquelin, Morlanes, Chukwueze, Morales, Pino. Risponderà l’Austria Vienna allenata da Manfred Schmid con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Früchtl, Rantfl, Mühl, Galvao, Kreiker, Braunöder, Fitz, Fischer, Gruber, Huskovic, Jukic.

VILLARREAL AUSTRIA VIENNA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Villarreal Austria Vienna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Villarreal con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.16, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.25, mentre l’eventuale successo dell’Austria Vienna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 13.00.











