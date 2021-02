Diretta/ Villarreal Salisburgo (Europa League) streaming e tv: spagnoli quasi a dama

DIRETTA VILLARREAL SALISBURGO: DISCORSO CHIUSO?

Villarreal Salisburgo, in diretta giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 18.55 presso l’Estadio de la Ceramica di Villarreal, sarà una sfida valevole per il match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Spagnoli quasi a dama dopo l’abbondante vittoria dell’andata. Uno 0-2 che non lascia molti margini di recupero agli austriaci, che pure in campionato sono reduci dall’importantissima vittoria per 4-2 nel match di ritorno contro il Rapid Vienna. Un risultato che ha portato a +6 dai diretti concorrenti per il titolo la squadra allenata dall’americano Marsch, che ora sembra però lontana dagli standard europei delle ultime stagioni. Resta indietro il Villarreal anche nella Liga, al momento il “Submarino Amarillo” può lottare per l’Europa League ma sicuramente le ambizioni di inizio stagione, viste le difficoltà di alcune big in Spagna, erano superiori. Per questo l’Europa League può essere una chance importante per rilanciare la stagione.

DIRETTA VILLARREAL SALISBURGO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Villarreal Salisburgo sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque accedere ai canali del decoder per seguire questa partita di Europa League e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video che viene fornito senza costi aggiuntivi a tutti i clienti. Basterà dotarsi di dispositivi come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go per avere accesso in mobilità a tutta la programmazione dei canali qui contenuti.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL SALISBURGO

Le probabili formazioni della sfida tra Villarreal e Salisburgo all’Estadio de la Ceramica. I padroni di casa allenati da Unay Emery scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Rulli; Foyth, Torres, Albiol, Estupinas; Gomez, Parejo, Capoue, Trigueros; Moreno, Alcacer. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Jesse Marsch con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Stankovic; Nissen, Ramalho, Vallci, Ulmer; Berisha, Junozovic, Mwepu, Sucic; Berisha, Daka.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Villarreal Salisburgo: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.95 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.60 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.80 volte l’importo scommesso.

