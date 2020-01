Diretta Virtus Bologna Darussafaka/ Streaming video tv: partita da vincere (Eurocup)

Virtus Bologna Darussafaka si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 15 gennaio, presso il PalaDozza: siamo nella seconda giornata del gruppo E della Eurocup 2019-2020, naturalmente nella fase denominata Final Four. C’è già urgenza di trovare la vittoria da parte della Segafredo che, reduce dalla partita di campionato sul parquet di Roma, deve riscattare il ko subito in Serbia dal Partizan e ritrova il pubblico di casa per provare a restare in corsa. Naturalmente il fatto che il girone sia formato da sole quattro squadre riduce i margini di errore; per questo motivo la squadra di Sasha Djordjevic sa che vincere oggi sarebbe importante, ma di fronte c’è un’avversaria che poco tempo fa ha portato a casa questo titolo continentale e ha un’ottima esperienza. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Darussafaka, della quale possiamo nel frattempo analizzare i temi principali aspettandone la palla a due.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Virtus Bologna Darussafaka non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese; sappiamo ormai, tuttavia, che le partite di Eurocup sono tutte disponibili sulla piattaforma Eurosport Player, che ancora una volta si dedica al grande basket. Potrete quindi seguire questa sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: sul sito www.eurocupbasketball.com sarà inoltre possibile avere informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA DARUSSAFAKA: RISULTATI E CONTESTO

Virtus Bologna Darussafaka mette a confronto due squadre che nella prima giornata della Top 16 di Eurocup hanno ottenuto risultati diversi: come già detto le V nere sono state sconfitte a Belgrado perdendo la loro terza partita in questa manifestazione, mentre i turchi hanno battuto Trento al termine di una gara in equilibrio, nella quale però l’esperienza e la qualità dei neroverdi si sono fatte sentire quando più contava. Oggi allora Bologna deve provare a rifarsi: le partite di questa seconda fase sono soltanto sei e perdere le prime due significherebbe dover rincorrere, a prescindere da quale risultato maturerà sull’altro campo. La stagione della Virtus resta comunque ampiamente positiva: la squadra di Djordjevic comanda il campionato e ha ancora la possibilità concreta di vincere tutte le competizioni cui partecipa, tra un mese sarà impegnata anche in Coppa Italia dove, avendo la testa di serie numero 1 e avendo già dimostrato il suo valore, parte come grande favorita. Intanto però sarà molto interessante scoprire cosa succederà questa sera, l’avversario è di livello e per la Segafredo si annuncia una partita per nulla scontata.



