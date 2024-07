ZANDALASINI: “ENORME PASSO INDIETRO”

Cecilia Zandalasini: “Virtus Bologna, addio al progetto femminile”. Enorme dispiacere per la stella del basket femminile che da un giorno all’altro, lei come tutte le sue compagne, si ritrova a dover raccontare una delle pagine più tristi della pallacanestro italiana.

La Virtus Bologna, come si legge dalle parole della 28enne, ha chiuso il progetto femminile lasciando dunque molte atlete a spasso. Un enorme passo indietro per la città e per il progetto nazionale, come spiega Zandalasini, che sottolinea come in due mesi sia passata dalla certezza di due anni di contratto alla chiusura del settore femminile, senza alcun preavviso o avvertimento.

ZANDALASINI, IL FUTURO SARÀ ANCORA NEGLI STATI UNITI

La Virtus Bologna non avrà più la squadra femminile. Lo racconta attraverso un post su Instagram la cestista Cecilia Zandalasini. Nata a Broni, in provincia di Pavia, nel 2017 era stata inserita nel quintetto ideale degli Europei in Repubblica Ceca ed era riuscita a vincere il titolo Wnba con le Minnesota Lynx.

Negli anni successivi, Zandalasini ha fatto tappa al Fenerbahce per tre anni dove ha vinto un campione turco prima di rientrare in Italia, più precisamente alla Virtus Bologna. Nei mesi scorsi, Cecilia ha firmato un training camp contractor con le Minnesota Lynx, tornando dunque dove si era laureata campionessa NBA femminile.

Tornando al triste epilogo, “Zanda” ha dichiarato di essere parecchio delusa a livello personale per non essere riuscita ad aiutare il movimento a crescere, a differenza di quanto sta avvenendo pochi chilometri dalle nostre Alpi o negli Stati Uniti.