Diretta Virtus Bologna Reggio Emilia/ Streaming video tv: è un derby (basket A1)

Virtus Bologna Reggio Emilia va in scena al PalaDozza con palla a due alle ore 17:00 di domenica 8 marzo: derby emiliano valido per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Altra buona opportunità per la Segafredo, che comanda la classifica con tre partite di vantaggio su Sassari e non gioca da tempo: l’emergenza Coronavirus ha infatti rinviato non solo l’ultima giornata ma, per quanto riguarda la capolista, anche il recupero di Varese che era saltato per l’impegno delle V nere in Coppa Intercontinentale. La Grissin Bon insegue un posto nei playoff e vuole ripartire dopo l’ultima sconfitta, maturata sul parquet di Pistoia: un risultato deludente che ha bloccato il percorso di crescita di una squadra che dopo un paio di stagioni deludenti sembra essersi rimessa in carreggiata. Naturalmente il pronostico pende dalla parte della squadra di casa, ma le partite iniziano sempre dallo 0-0 e dunque vedremo quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Reggio Emilia, mentre noi possiamo analizzare in maniera più approfondita i temi principali della serata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Reggio Emilia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una di quelle scelte per questo turno di campionato; ad ogni modo per tutti gli appassionati rimane valido il consueto appuntamento con Eurosport Player che fornisce ai suoi clienti tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Virtus Bologna Reggio Emilia torna a giocare la squadra che sta dominando il campionato: delle 20 partite disputate fino a qui la Segafredo ne ha persa soltanto una, ma questa stagione rischia di diventare una sorta di flop per quelle che erano le premesse. Lo si è visto anche in Coppa Italia, il primo momento nel quale Sasha Djordjevic ha disputato una gara da dentro o fuori: le V nere non sono riuscite a gestire il finale in volata contro Venezia e sono state subito eliminate, vivendo una grande delusione sul parquet di Pesaro. Nelle settimane precedenti era sfumata anche la Coppa Intercontinentale, dove se non altro la squadra aveva raggiunto la finale; adesso si arriva alla lunga volata per la prima posizione in regular season, i playoff non sono in discussione ma è lì che si vedrà davvero se la Virtus sarà pronta per giocarsi realmente lo scudetto. Problemi che non ha Reggio Emilia, che comunque vuole allo stesso modo fare il salto di qualità: come detto la Grissin Bon di Maurizio Buscaglia sta giocando una stagione positiva e il cambio di passo nell’ultima parte di regular season potrebbe portare ad un ingresso nelle prime otto, cosa che ovviamente potrebbe passare anche attraverso questa trasferta che sulla carta è complicatissima.



