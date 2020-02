Diretta Virtus Bologna Tenerife/ Streaming video tv, finale Coppa Intercontinentale

Virtus Bologna Tenerife, in diretta dalla Santiago Martín Arena di San Cristóbal de La Laguna a Tenerife (Spagna), si gioca alle ore 20.00 italiane (le 19.00 locali) di questa sera, domenica 9 febbraio, come finale della Coppa Intercontinentale di basket 2020. In palio dunque in Virtus Bologna Tenerife c’è un trofeo di grande prestigio e il titolo di “campioni del Mondo”, sia pure con tutte le cautele del caso considerando che Eurolega e NBA non partecipano a questa Coppa Intercontinentale. Infatti per l’Europa partecipa la squadra detentrice della Champions League FIBA, cioè la nostra Virtus Bologna, che in finale si ritrova ad affrontare curiosamente gli spagnoli del Tenerife, cioè la squadra che gli uomini di Sasha Djordjevic sconfissero proprio nella finale di Champions League, ora presenti al torneo iridato in qualità di organizzatori. In semifinale venerdì la Virtus Bologna ha sconfitto gli argentini del San Lorenzo campioni della FIBA Americas League, mentre i padroni di casa del Tenerife hanno avuto la meglio sui Rio Grande Valley Vipers campioni della NBA Development League, inviati a rappresentare il basket a stelle e strisce.

Ricordiamo a tifosi ed appassionati di basket che la diretta tv di Virtus Bologna Tenerife non sarà disponibile, tuttavia questa partita sarà visibile grazie alla diretta streaming video che sarà garantita sulla piattaforma DAZN – che si è aggiudicata i diritti per la Coppa Intercontinentale di basket – naturalmente tramite abbonamento al servizio a 9,99 euro al mese.

La diretta di Virtus Bologna Tenerife ci proporrà dunque la rivincita della finale di Champions League, con gli spagnoli che sperano di scrivere un epilogo diverso anche grazie al sostegno del pubblico di casa. Venerdì sera le due semifinali ci hanno però fornito indicazioni che potrebbero sorridere maggiormente alla Virtus anche in questa Coppa Intercontinentale. Gli uomini di Sasha Djordjevic infatti hanno sostanzialmente dominato il San Lorenzo, a parte un passaggio a vuoto nel secondo quarto, permettendosi pure di far riposare Milos Teodosic, che naturalmente potrebbe tornare oggi molto utile alla V Nera. Molto più sofferta, almeno per tre quarti, la vittoria del Tenerife contro i Rio Grande Valley Vipers: al 30’ minuto infatti il punteggio era ancora di 70-68, prima del deciso allungo nel finale che ha consentito agli spagnoli di vincere 110-89 in una partita con gli attacchi protagonisti assoluti, mentre la difesa della Virtus Bologna si è presa la copertina nel 75-57 contro gli argentini.



