Diretta Virtus Francavilla Casertana/ Streaming video tv: sfida equilibrata (Serie C)

Virtus Francavilla-Casertana, diretta dall’arbitro domenica settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Anche quest’anno i pugliesi padroni di casa sono partiti con l’obiettivo essenziale di rincorrere la salvezza, per poi eventualmente puntare a essere outsider nel girone. Dopo il pari interno contro la Reggina all’esordio, nella trasferta di Catania il Francavilla ha fatto sudare i quotati etnei, che si sono imposti alla fine per 2-1. La Casertana aveva invece iniziato il suo cammino in campionato con un passo falso a Potenza, si è riscattata però nel primo impegno casalingo tra le mura amiche dello stadio Pinto contro il Rende, battuto con un secco 2-0 firmato dalle reti, una per tempo, realizzate da Silva e Castaldo. Una reazione incoraggiante per i rossoblu dopo la delusione dell’esordio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Francavilla-Casertana, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA CASERTANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Virtus Francavilla-Casertana, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Paolo II. I padroni di casa pugliesi allenati da Trocini schiereranno un 3-5-2 con Costa; Delvino, Tiritiello, Caporale; Albertini, Tchetchoua, Zenuni, Gigliotti, Sparandeo; Vazquez, Perez. Risponderà la Casertana di Ginestra schierata con un 3-5-2 e questo undici titolare: Crispino, Raione, Longo, Silva, Santoro, Zito, Laaribi, Clemente, D’Angelo, Starita, Castaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Virtus Francavilla favorita per la conquista dei tre punti contro la Casertana. Vittoria interna proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio viene quotato 2.96 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 3.00. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.60, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.15.



© RIPRODUZIONE RISERVATA