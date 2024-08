DIRETTA VIRTUS VERONA LUMEZZANE, RISCATTO DI COPPA?

Siamo pronti per la prima giornata di Serie C Girone A. La diretta Virtus Verona Lumezzane aprirà domenica 25 agosto 2024 alle ore 18:00 la stagione di campionato per le due formazioni che quest’anno hanno già giocato in Coppa Italia Serie C.

I rossoblu hanno inaugurato questa stagione con una sconfitta ai calci di rigore contro il Caldiero Terme in occasione della sfida di Coppa Italia di categoria. Dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, con pareggio gialloverde al 96′, la Virtus è uscita di scena.

Il Lumezzane è riuscito a superare il primo ostacolo vale a dire l’Union Coldiense, vittoria per 1-0 con rete decisiva nel primo tempo di Malotti, ma nulla ha potuto fare nel secondo turno contro il Rimini, uscendo di scena per 1-0 (rete di Parigi).

DOVE VEDERE LA DIRETTA VIRTUS VERONA LUMEZZANE, IN TV E STREAMING

Per vedere la diretta Virtus Verona Lumezzane dovrete abbonarvi o a Sky, tramite il pacchetto Calcio, oppure a NOW, dato che entrambe hanno i diritti per tutta la stagione di Serie C.

Se invece non potete seguirla in tv ma solo in diretta streaming, dovrete scaricare l’applicazione di Sky o NOW, in base al vostro abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA LUMEZZANE

Diamo un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Virtus Verona Lumezzane. Per i padroni di casa modulo 3-5-2: in porta Sibi, difesa a tre con Daffara, Toffanin e Catena. Agiranno larghi Cuel e Manfirn con Zarpellon, Gatti e Mehic a centrocampo. Davanti Caia-Gomez.

Risponde il Lumezzane con il 4-3-3. Tra i pali Filigheddu, quartetto arretrato con Pogliano, Moscati, Lipari e Malotti, Le due mezzali saranno Pagliari e Scanzi mentre Terranova giocherà da regista., Tridente offensivo Monachello, Regazzetti e Pannitteri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VIRTUS VERONA LUMEZZANE

È arrivato il momento di affidarci ai bookmakers: ecco le quote per le scommesse della diretta Virtus Verona Lumezzane. A partire coi favori del pronostico.è il club di casa a 2.45. Il segno X è offerto a 2.98 mentre il 2 fisso è dato a 2.85.

L’Over 2.5 appare meno probabile rispetto all’Under 2.5 dato che parliamo rispettivamente di 2.45 e 1.45. La quota del Gol è a 2.05, il No Gol a 1.62.