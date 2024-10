DIRETTA VIS PESARO CARPI, TESTA A TESTA

Ora ci apprestiamo a dare un’occhiata ai testa a testa Vis Pesaro Carpi che al momento conta sette precedenti con una netta predominanza a favore della Vis. Infatti le V rosse hanno conquistato cinque delle sette partite, lasciando al Carpi una vittoria e un pareggio per un totale di 14 gol fatti e a malapena 5 subiti.

Numeri che raccontano tanto di una sfida a senso unico con l’unica macchia a favore del Carpi nel 2019 con il guizzo di Maurizi di testa che allo scoccare del 41esimo trovò impreparata la difesa avversaria. Come detto è stata l’unica volta poiché nelle restanti sfide sono arrivate solo vittorie per la Vis, compresa l’ultima stagione in cui si sono affrontate ovvero la 2020/2021 con il 3-2 dell’andata e il 2-0 del ritorno. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA VIS PESARO CARPI, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie C è esclusiva di Sky e la diretta Vis Pesaro Carpi sarà trasmessa proprio sui suoi canali o nelle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. La partita sarà seguibile anche attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni del match.

DUE SQUADRE CHE CERCANO CONFERME

La Serie C tornerà in campo venerdì alle 20,30 con la diretta Vis Pesaro Carpi valida per l’undicesima giornata del Girone B. A sfidarsi saranno due formazioni vicine alla zona playoff ma ancora lontane da una vera identità di gioco. La Vis Pesaro non vince da sei partite ed è reduce dal pareggio per 1 a 1 contro l’Entella nell’ultima giornata. Molto altalenante anche l’andamento del Carpi che ha pareggiato l’ultima sfida in campo contro la Lucchese e non vince da due partite.

VIS PESARO CARPI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche le probabili formazioni della partita andando a vedere le possibili scelte dei due allenatori. La Vis Pesaro scenderà in campo con un 3-4-1-2 dove Di Paola sarà il trequartista alle spalle di Nicastro e Pucciarelli. Zoia e Paganini saranno i due esterni di un centrocampo completato da Peixoto e Orellana.

Simile lo schieramento della squadra di Serpini che manderà in campo un duo offensivo formato da Saporetti e Gerbi. Verza e Tcheuna sono i due esterni con Panelli, Zagnoni e Rossini a completare il trio offensivo.

VIS PESARO CARPI, LE QUOTE

Questa sera ci godremo il match tra Vis Pesaro e Carpi. La sfida vedrà il via dalle 20.30 ma in attesa dell’avvio della diretta, andiamo a scoprire quelle che sono le quote della gara, che ci vengono offerte dai bookmakers. L’1 della Vis Pesaro viene quotato 1.96, dunque viene visto come molto più probabile rispetto al 2 del Carpi, che la Betsson dà a 3.55. Il pareggio tra le due formazioni, ovvero il famoso X, è dato 3.25. Riuscirà il campo a rispettare le previsioni della vigilia? Lo scopriremo a brevissimo!