VIDEO ENTELLA VIS PESARO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale di Chiavari le compagini di Virtus Entella e Vis Pesaro si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Diavoli Neri iniziano bene la partita fallendo però due occasioni interressanti sia con Di Noia, che spara largo al 13′, che soprattutto con Castelli, il quale coglie invece la traversa intorno al 14′.

I minuti passano ed i biancorossi riescono a spezzare l’equilibrio di partenza con una giocata abbastanza improvvisa di Coppola, bravo a raccogliere la sfera respinta da Siaulys sulla punizione battuta di Di Paola al 21′. I biancazzurri pervengono però alla rete del pareggio subito al 34′ grazie a Marconi, sebbene l’assistente avesse inoltre segnalato una posizione di fuorigioco, e dall’altra parte Di Paola calcia sul fondo al 44′.

Nel secondo tempo sempre il solito Di Paola tira alto sopra la traversa al 47′. Nel finale i liguri si disperano al 58′ quando la conclusione di Franzoni viene deviata oltre la linea di fondo campo da Tomaselli. I vissini scheggiano l’incrocio dei pali all’85’ con Cannavò prima che Franzoni ci riprovi all’89’ ottenendo lo stesso risultato maturato in precedenza.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mattia Ubaldi, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Lipani al 73′ da un lato, Bove al 52′, Palomba al 56′, Zoia al 68′ ed Okoro al 90′ dall’altro. Il punto conquistato in questa decima giornata di campionato permette all’Entella di toccare quota 21 mentre la Vis Pesaro si porta a 13 punti nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025.

VIDEO ENTELLA VIS PESARO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS