DIRETTA VIS PESARO PONTEDERA, TESTA A TESTA

Poco tempo all’inizio della diretta Vis Pesaro Pontedera valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C, girone B. Prima di tuffarci nelle emozioni della sfida andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre. Biancorossi e amaranto si sono scontrati sei volte nella loro storia, tre di queste sul terreno di gioco dei marchigiani. La prima sfida risale al 5 settembre 2021, un pirotecnico pareggio (2-2) scandito dalle reti realizzate da Marcandella, Tonso, Mutton e Milani.

Senza vincitori né vinti anche la sfida del 15 febbraio 2023: 1-1 con i gol firmati da Nicastro e Rossoni. L’ultima partita giocata in casa della Vis Pesaro, invece, ha registrato addirittura un successo ospite grazie alla rete decisiva di Espeche in pieno recupero. Oggi, quindi, per la Vis Pesaro l’occasione per sfatare un tabù. (Giulio Halasz)

DOVE VEDERE VIS PESARO PONTEDERA, STREAMING VIDEO TV

Se vi interesse vedere la diretta Vis Pesaro Pontedera dovrete per forza di cose abbonarvi a Sky oppure a NOW per vedere tutte le partite di Serie C.

Per la diretta streaming invece dovrete scaricare l’applicazione di Sky o NOW su smartphone, tablet o computer per assistere al match sui vari dispositivi.

SQUADRE IN SALUTE

Tutte e due le squadre contano due vittorie e una sconfitta in questo avvio di campionato. La diretta Vis Pesaro Pontedera mette a confronto formazioni che sanno come fare punti e punteranno alla terza vittoria in questo sabato 14 settembre 2024 alle ore 18:30.

I padroni di casa avevano iniziato molto male la stagione con un ko in Coppa Italia Serie C contro l’Arezzo e un’altra sconfitta, questa volta in campionato, con la Torres per 3-0. In pochi si sarebbero aspettati due vittorie contro lo stesso Arezzo, una rivincita dopo la Coppa, e il Legnago Salus.

Il Pontedera invece è uscito dalla Coppa Italia di categoria al secondo turno ai calci di rigore contro l’Avellino dopo aver vinto all’esordio con la Pianese. In Serie C la sconfitta con la Ternana ha intervallato i due successi contro Legnago Salus e Sestri Levante.

LE PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO PONTEDERA

Ora è il turno delle probabili formazioni Vis Pesaro Pontedera. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-1-2. Tra i pali Vukovic, difeso qualche metro più avanti da Palomba, Zoia e Tonucci. A centrocampo Peixoto, D’innocenzo, Tavernaro e Paganini con Orellana dietro le due punte Molina e Cannavò.

Il Pontedera replica con il 3-5-2, modulo simile agli avversari ma con un centrocampo più robusto a discapito della trequarti. In porta Calvani, retroguardia formata da Cerretti, Espeche e Gagliardi. Agirano da esterni Perretta e Ambrosini con Sala, Ladinetti e Ianesi in mediana. Davanti Ragatzu e Corona.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VIS PESARO PONTEDERA

Infine diamo un’occhiata alle quote per le scommesse Vis Pesaro Pontedera. Secondo i bookmakers, i favoriti sono i padroni di casa seppur di pochissimo a 2.55. Il 2 fisso è dato invece a 2.60 con la X del pareggio a 3.15.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 2.05 con l’Under alla stessa soglia a 1.65. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.83.