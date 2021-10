Diretta Viterbese Grosseto/ Streaming video tv: Raffaele vuole i primi tre punti

DIRETTA VITERBESE GROSSETO: SFIDA IN CODA ALLA CLASSIFICA

Viterbese Grosseto, diretta dall’arbitro Ermes Fabrizio Cavaliere, è la partita della serie C in programma oggi domenica 10 ottobre: fischio d’inizio fissato per le ore 17.30. Per l’ottava giornata del terzo campionato nazionale ecco la diretta tra Viterbese e Grosseto, partita che pure metterà a confronto due dei club più in crisi in questo avvio di stagione per il girone B. E davvero questi primi scampoli di campionato sono stati drammatici per i gialloblu: la squadra laziale ha messo fin qui da parte appena tre pareggi come primi risultati utili e per questo ha dovuto anche cambiare tecnico, accogliendo Giuseppe Raffaele in panchina solo in settimana (il KO col Teramo è stato dunque fatale per Dal Canto).

Sotto la nuova guida la Viterbese spera di risollevarsi e mettersi alle spalle tanto partite sbagliate: magari anche oggi contro il Grosseto, diretto avversario. La squadra toscana pure non se la sta passando affatto bene: la rosa di Lamberto Magrini fino a qui ha raccolto appena 4 pareggi e ancora nessuna vittoria. Davvero una brutta partenza per il Grosseto, che scende oggi in campo a due KO di fila, appena ottenuti con Fermana e Cesena: pure la voglia di riscattarsi è tanta e chissà che potrebbe capitare oggi in campo all’Enrico Rocchi.

DIRETTA VITERBESE GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Grosseto non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE GROSSETO

Per il big match da fondo classifica per il girone B nell’ottava giornata di campionato è facile che i due allenatori puntino solo su i loro titolari più forti per disegnare le probabili formazioni: la voglia di porre fine a un trend così negativo di risultati è davvero tanta per entrambi. Alla vigilia della diretta tra Viterbese e Grosseto in casa gialloblù aspettiamoci dunque anche da parte di Raffaele la riproposizione del 3-4-3 come modulo di partenza, visto che è pure lo schieramento preferito dallo stesso neo-allenatore. Qui pure questa sera dovrebbe esserci spazio per Marenco, D’Ambrosio e Van der Velden in difesa, come anche per il quartetto composto da Urso, Foglia, Megelaitis e Pavlev per il centrocampo. In attacco rimane confermata la maglia da prima punta per Capanni che nel turno dovrebbe venir accompagnato da Murilo e Volpicelli, anche se Simonelli scalpita dalla panchina.

Sarà invece il 4-3-1-2 il modulo preferito da Magrini per il suo Grosseto: il tecnico oggi dovrebbe ancora scommettere su Ciolli e Sineiga al centro della difesa, mentre per coprire i corridori si faranno avanti Verduci e Raimo, anche se Semeraro è valida alternativa dalla panchina. Irrinunciabile poi uno come Vrdoljak al centro dello schieramento, con Fratini e Serena che completeranno il modulo a centro campo. In avanti non mancherà poi Cretella alle spalle delle due punte: qui però saranno in 4 in ballottaggio per le ultime due maglie e dunque Dell’Agnello, De Silvestro, Moscati e Scaffidi.

QUOTE E PRONOSTICO

Visto lo stato di forma delle due squadre è ben difficile immaginare un pronostico netto per questo match della Serie C: pure la Snai affida ai padroni di casa il favore al successo, complice forse anche il cambio di panchina. Per l’1×2 del match ecco che oggi la vittoria della Viterbese è stata data a 2.10, contro il più alto 3.40 fissato per l’affermazione del Grosseto, mentre il pari paga la posta a 3.25.



