Diretta/ Grosseto Cesena streaming video tv. mercoledì amaro (Serie C)

DIRETTA GROSSETO CESENA: PARTITA IN EQUILIBRIO

Grosseto Cesena, in diretta sabato 2 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre sono reduci da un passo falso nel turno infrasettimanale del campionato di terza serie. Il Grosseto perdendo in casa della Fermana ha incassato la terza sconfitta nelle ultime quattro partite disputate in campionato: maremmani al momento appena una lunghezza sopra l’ultimo posto e ancora in attesa della prima vittoria stagionale in campionato.

Il Cesena ha invece provato a insediarsi al vertice del girone B ma anche i romagnoli nel mercoledì di campionato hanno dovuto fare i conti con una battuta d’arresto: dopo due vittorie consecutive è arrivata una sconfitta 1-2 contro il Modena tra le mura amiche dello stadio Manuzzi, che ha fatto scivolare i bianconeri alle spalle di Reggiana, Ancona e Pescara. Il 23 marzo 2013 l’ultimo precedente a Grosseto tra le due squadre, vinse 1-2 il Cesena con gol di Granoche e D’Alessandro, quando entrambe le formazioni militavano nel campionato di Serie B.

DIRETTA GROSSETO CESENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Cesena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO CESENA

Le probabili formazioni della diretta Grosseto Cesena, match che andrà in scena allo Zecchini di Grosseto. Per il Grosseto, Lamberto Magrini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi, Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro; Fratini, Vrdoljak, Piccoli; Artioli; Arras, Dell’Agnello. Risponderà il Cesena allenato da William Viali con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Nardi; Steffè, Ciofi, Mulè, Favale; Ilari, Rigoni, Ardizzone, Tonin; Caturano, Bortolussi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Zecchini di Grosseto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Grosseto con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.



