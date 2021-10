Diretta Viterbese Siena/ Streaming video tv: toscani alla prova di maturità (Serie C)

DIRETTA VITERBESE SIENA: GILARDINO IN CERCA DI CONFERME

Viterbese Siena, in diretta martedì 19 ottobre alle ore 14:30, aprirà il turno infrasettimanale con la sfida valida per la 10^ giornata di andata del girone B di Serie C 2021-2022. Allo stadio Enrico Rocchi si affronteranno l’ultima in classifica e la quarta. La Viterbese non è in un periodo felice, la formazione allenata da Giuseppe Raffaele non ha mai vinto in questa stagione ed è reduce da tre sconfitte consecutive, che la collocano all’ultimo posto del girone. Nella scorsa uscita, la Viterbese ha perso in casa del Modena per 2-0.

Video/ Siena Entella (1-0) gol e highlights: Varela piega i liguri (Serie C)

Discorso diverso per il Siena di Alberto Gilardino. Nell’ultimo turno i toscani sono tornati alla vittoria, battendo 1-0 l’Entella e ponendo fine alla serie di pareggi che durava da due giornate. I bianconeri sono chiamati così all’esame di maturità, in una gara che potrebbe segnare la svolta per il loro campionato. Gli uomini di Gilardino, in questa stagione non hanno mai vinto due partite consecutive. Attualmente il Siena è quarto in classifica con 16 punti, gli stessi del Pescara.

Diretta/ Siena Entella (risultato finale 1-0): Varela firma il successo dei toscani

DIRETTA VITERBESE SIENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Siena di Serie C non sarà disponibile sui canali satellitari o su quelli del digitale terrestre. La gara, come di consueto sarà visibile su Eleven Sport, diventata ormai la casa della Serie C. Per poter accedere ai contenuti della piattaforma, è necessario essere abbonati al servizio e disporre dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile o la Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VITERBESE SIENA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Viterbese Siena di Serie C. Per la squadra di casa, l’allenatore Giuseppe Raffaele dovrebbe proporre il modulo 4-3-3. A difendere la porta laziale dovrebbe esserci Pavlev. Il quartetto difensivo sarà formato da D’Ambrosio, Van Der Velden e Urso. Davanti a loro i tre di centrocampo: Megelaitis, Foglia e Calcagni. Il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Volpicelli, Capanni e Murilo.

Diretta/ Modena Viterbese (risultato finale 2-0) video tv: Bonfanti e Mosti!

L’allenatore del Siena, Alberto Gilardino dovrebbe optare per il collaudato 4-3-3. Tra i pali ci sarà Lanni. I quattro di difesa dovrebbero essere Mora, Terzi, Terigi e Farcas. Il blocco di centrocampo sarà composto da Bianchi, Acquadro e Bani. Mentre i d’attacco saranno Varela, Paloschi e Disanto.

QUOTE E PRONOSTICI

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Viterbese Siena di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. I pronostici vedono sfavoriti i padroni di casa, con l’eventuale vittoria della Viterbese, abbinata al segno 1 quotata a 2.80. L’eventuale pareggio, con il segno X ha quota di 3.10. Sembra più probabile la vittoria del Siena, con il segno 2 che ha una quota di 2.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA