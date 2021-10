Diretta/ Modena Viterbese streaming video tv: voglia di riscatto (Serie C)

DIRETTA MODENA VITERBESE: RISULTATO SCONTATO?

Modena Viterbese, in diretta sabato 16 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie C. Voglia di riscatto per entrambe le formazioni che stanno cercando di trovare la giusta continuità nella rincorsa ai rispettivi obiettivi. Il Modena cerca il vertice della classifica ma non è riuscito finora a infilare un filotto di vittorie: dopo i due successi contro Cesena e Lucchese i Canarini sono caduti sabato scorso sul campo del Montevarchi, restando al settimo posto ma lontani 8 lunghezze dalla Reggiana capolista.

E’ ultima da sola nel girone invece la Viterbese, tre pareggi e cinque sconfitte per gli Etruschi nelle prime otto partite di campionato con la formazione laziale che è ancora l’unica senza neanche una vittoria nel girone. Contro Teramo e Grosseto sono arrivate due sconfitte consecutive che ora pongono la Viterbese di fronte alla necessità di una scossa. Non ci sono precedenti recenti tra le due squadre, solitamente chiamate ad affrontare gironi diversi: il Modena quest’anno ha già perso in casa una volta contro l’Entella.

DIRETTA MODENA VITERBESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Viterbese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA VITERBESE

Le probabili formazioni di Modena Viterbese, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno; Ciofani, Pergreffi, Baroni, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada; Bonfanti, Marotta. Risponderà la Viterbese allenata da Giuseppe Raffaele con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Bisogno; Marenco, D’Ambrosio, Van Der Valden; Pavlev, Foglia, Adopo, Urso; Volpicelli, Murilo, Capanni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Alberto Braglia di Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Viterbese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.



