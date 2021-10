Video/ Siena Entella (1-0) gol e highlights: Varela piega i liguri (Serie C)

VIDEO SIENA ENTELLA 1-0: PRIMO TEMPO

Termina con il risultato di 1-0 la gara Siena Entella. Nella 9^ giornata del girone B di Serie C, a portare i tre punti a casa è la formazione toscana allenata da Alberto Gilardino. Un successo che porta il sereno nell’ambiente bianconero, dopo le recenti critiche in seguito ai due pareggi consecutivi delle scorse giornate. Per l’Entella continua il periodo poco positivo, con la vittoria che manca ormai da quattro turni. Partita in cui il Siena ha meritato la vittoria, ma i bianconeri continuano a faticare nel concretizzare le tante occasioni, come dimostra il video degli highlights. Andiamo a rivivere le fasi salienti del match. Nel primo tempo è il Siena che ha il pallino del gioco in mano, ma la prima vera occasione è di marca ospite al 34′, con un tiro di Capello ribattuto miracolosamente da Milesi.

Nel finale di frazione, arriva la risposta del Siena con Cardoselli, che si vede ribattere una conclusione a botta sicura da Cicconi. Il primo tempo si conclude sullo 0-0 e con poche occasioni. Nella ripresa, il Siena cambia ritmo, spingendosi prepotentemente in avanti. A salvare momentaneamente il risultato è Paroli, che ferma prima Disanto e poi Karlsson. Il portiere dell’Entella deve invece arrendersi a Varela, che segna il gol vittoria all’80’, ribadendo in rete il rigore respinto da Paroli. Nel finale, lo scatenato Disanto può chiudere definitivamente il match, ma al 93′ si divora un gol a porta vuota. Termina con il risultato di 1-0 in favore del Siena.

Al termine di Siena Entella, l’allenatore dei toscani Alberto Gilardino, ha commentato il successo ottenuto dalla sua formazione. Intervenuto nella consueta conferenza stampa successiva alla gara, Gilardino ha dichiarato: “Nel primo tempo abbiamo preso le misure. Poi nel secondo abbiamo avuto coraggio, e spinta da parte di tutti. Merito di questa squadra che ha una grande anima: è una vittoria di carattere e di gruppo. Abbiamo preso coraggio, ci sono state un paio di situazioni in cui loro hanno buttato via la palla e noi abbiamo preso fiducia. Poi dentro il campo abbiamo giocatori di personalità, questo fa la differenza”.

Rammaricato invece, il tecnico dell’Entella Gennaro Volpe. Queste le sue parole nella conferenza stampa post gara: “C’è molto rammarico. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo siamo andati invece in difficoltà. Non ho ancora rivisto l’episodio del rigore. Però mi dicono che sia stato netto, l’intervento è stato scomposto ed è stata un’ingenuità. Alzare il piede in area di rigore è sempre un’ingenuità. Abbiamo perso e questo è quello che conta. Abbiamo tanti infortunati, dobbiamo guardare avanti. Bisogna lavorare e cercare di cambiare il trend negativo che non piace a nessuno”.

RETI: 80′ Varela (S).

SIENA (3-5-2): Lanni; Milesi, Terzi, Terigi (82′ Farcas); Mora, Bianchi (69′ Acquadro), Pezzella, Cardoselli (61′ Marcellusi), Disanto; Varela, Guberti (61′ Karlsson). A disposizione: Mataloni, Caccavallo, Montiel, Zaccone, Marocco, Morosi, Peresin, Conti. All. Gilardino.

ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Cleur (57′ Di Cosmo), Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena (83′ Merkaj), Paolucci, Karic; Schenetti; Capello (57′ Morosini), Lescano (69′ Magrassi). A disposizione: Borra, Bruno, Alesso, Lipani, Macca, Meazzi. All. Volpe.

ARBITRO: Caldera di Como.

