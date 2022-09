Diretta West Ham FCSB/ Streaming video tv: chance per Scamacca (Conference League)

DIRETTA WEST HAM FCSB: TUTTO FACILE PER GLI INGLESI…

La diretta West Ham FCSB va in scena alle ore 21.00 di giovedì 8 settembre 2022: all’Olympic Stadium di Londra si gioca per la prima giornata del gruppo B di Conference League 2022-2023. Hammers chiamati al riscatto in Europa dopo un avvio di Premier League non indimenticabile. La compagine di Bucarest, invece, vuole essere la sorpresa del girone, completato da Anderlecht e Silkeborg.

Il West Ham di Moyes arriva a questo appuntamento dalla sconfitta patita nel derby londinese contro il Chelsea di Tuchel, mentre il FCSB è stato superato per 3-1 dal Farul Constanta. Entrambe le compagini, dunque, sono alla ricerca di riscatto e la partita che prenderà il via tra pochi minuti rappresenta un’ottima occasione.

DIRETTA WEST HAM FCSB STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di West Ham FCSB sarà trasmessa da Sky Sport, Now e Dazn: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder per assistere alla partita di Conference League, ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Stesso discorso per quanto concerne le altre due piattaforme.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM FCSB

Sia Moyes che Dica stanno valutando gli ultimi dubbi, ore decisive per le probabili formazioni della diretta West Ham FCSB. Partiamo dagli Hammers, alla ricerca di continuità dopo un inizio di stagione tra luci e ombre. La formazione londinese scenderà in campo con il 4-2-3-1: Fabianski, Coufal, Kehrer, Zouma, Emerson Palmieri, Rice, Soucek, Bowen, Paquetà, Fornals, Scamacca. In dubbio l’attaccante italiano, reduce da qualche acciacco: l’alternativa è il solito Antonio. Passiamo adesso all’undici romeno, in campo con lo stesso schema: Tarnovanu, Boboc, Dawa, Tamm, Radunovic, Olaru, Dulca, Cordea, Popescu, Coman, Compagno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

E’ arrivato il momento di andare a conoscere le quote per le scommesse della diretta West Ham FCSB. I bookmakers non hanno dubbi, gli Hammers sono nettamente favoriti per i tre punti. Prendiamo come riferimento i dati offerti da Eurobet: la vittoria del West Ham è quotata 1,20, il pareggio è quotato 6,20, mentre il successo dei romeni è quotata 13,00. Previsto grande spettacolo nel match londinese: l’Over 2,5 è dato a 1,55, mentre l’Under 2,5 è dato a 2,30. Discorso diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 2,35 e 1,52.











