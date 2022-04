Diretta/ West Ham Lione streaming video tv: grandi ambizioni (Europa League)

DIRETTA WEST HAM LIONE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

West Ham Lione, in diretta giovedì 7 aprile 2022 alle ore 21.00 presso l’Olympic Stadium di Londra sarà una sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Grandi ambizioni per due squadre che mirano ancora a nobilitare la loro stagione attraverso il fronte Europeo: da molti anni il West Ham non si trovava ad affrontare un quarto di finale nelle Coppe, in Premier League gli Hammers sono reduci da una vittoria contro l’Everton che li ha tenuti in lizza per un posto in Champions.

Diretta/ Lione Porto (risultato finale 1-1) streaming video tv: francesi ai quarti

Il Lione ha battuto l’Angers nel suo ultimo impegno disputato nella Ligue 1 francese e pur restando al nono posto in classifica è rimasto agganciato al treno che potrebbe portare alla qualificazione europea, con lo Strasburgo quarto lontano solo 6 lunghezze, anche se la prospettiva delle prime tre piazze e della Champions è al momento ancora improbabile per la formazione transalpina.

DIRETTA/ Porto Lione (risultato finale 0-1): a segno l'ex milanista Paqueta!

DIRETTA WEST HAM LIONE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di West Ham Lione è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM LIONE

Le probabili formazioni della diretta West Ham Lione, match che andrà in scena all’Olympic Stadium di Londra. Per il West Ham, David Moyes schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Areola; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice, Lanzini; Benrahma, Antonio, Pablo Fornals. Risponderà il Lione allenato da Peter Bosz con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Lopes, Dubois, Mendes, Lukeba, Emerson; Ndombelé, Caqueret, Faivre, Paquetá, Ekambi; Dembelé.

Diretta/ Lione Rangers (risultato finale 1-1): la gara termina in parità!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta West Ham Lione, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del West Ham con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Lione, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.











© RIPRODUZIONE RISERVATA