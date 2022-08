Diretta/ West Ham Manchester City streaming video tv: ripartono i Campioni

DIRETTA WEST HAM MANCHESTER CITY: OSPITI FAVORITI!

West Ham Manchester City, in diretta domenica 7 agosto 2022 alle ore 17.30 presso l’Olympic Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la prima giornata della Premier League inglese. Tornano in campo i campioni d’Inghilterra, il Manchester City nella scorsa stagione, pur avendo mancato ancora una volta l’obiettivo europeo, ha vinto il testa a testa con il Liverpool conquistando il titolo inglese con un punteggio record.

Crescono anche le ambizioni del West Ham che nella scorsa stagione è tornato a giocare una semifinale europea dopo 41 anni e che stanno portando avanti una importante campagna di rafforzamento, passata anche attraverso l’arrivo del centravanti italiano Scamacca dal Sassuolo. Il City ha pareggiato 2-2 nell’ultimo precedente in casa del West Ham, vincendo per l’ultima volta con lo 0-5 del 10 agosto 2019. Ultima vittoria degli Hammers il 2-1 del 25 ottobre 2014.

DIRETTA WEST HAM MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di West Ham Manchester City sarà trasmessa su Sky Sport Football, canale numero 203 del satellite. La visione sarà garantita agli abbonati della pay tv satellitare e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni della diretta West Ham Manchester City, match che andrà in scena all’Olympic Stadium a Londra. Per il West Ham, David Moyes schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Areola, Coufal, Dawson, Zouma, Cresswell, Rice, Soucek, Fornals, Bowen, Antonio, Scamacca. Risponderà il Manchester City allenato da Josep Guardiola con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ederson, Cancelo, Aké, Dias, Walker, Silva, Philips, De Bruyne, Foden, Haaland, Mahrez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta West Ham Manchester City, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del West Ham con il segno 1 viene proposta a una quota di 8.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Manchester City, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.35.











