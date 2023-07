Diretta Wimbledon 2023/ Sinner Galan streaming video tv, orario partite (oggi domenica 9 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2023: IL GIORNO DI SINNER GALAN!

La diretta Wimbledon 2023 sarà protagonista anche oggi, domenica 9 luglio. La prima notizia è proprio questa: gli appassionati di tennis lo sanno, ma è bene ribadire che il business ha “colpito” anche Wimbledon, cancellando la secolare tradizione del riposo nella cosiddetta Middle Sunday. Troppo pesante lasciare un “buco” proprio in un giorno festivo, così si gioca anche nella domenica che rappresenta di fatto la metà di un cammino a lungo condizionato dalla pioggia nei giorni scorsi. L’appuntamento con l’inizio delle partite sarà naturalmente ancora una volta alle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali di Londra) e diciamo subito che in ottica italiana spicca certamente il match Sinner Galan, che vedrà scendere in campo il tennista altoatesino nei panni del favorito, quindi con Jannik Sinner che va a caccia del successo anche negli ottavi e quindi di un posto nei quarti di finale.

Finora il cammino di Sinner è stato abbastanza lineare, con una piccola difficoltà solo nel precedente terzo turno a causa del primo set perso contro il francese Quentin Halys, ma poi la vittoria è arrivata in modo comunque piuttosto netto grazie a una convincente rimonta. Adesso Jannik dovrebbe essere favorito anche contro il colombiano Daniel Galan, l’occasione va sfruttata (sulla carta l’incrocio avrebbe dovuto essere con il più ostico Taylor Fritz, uscito però al secondo turno) per raggiungere i quarti di finale del torneo più prestigioso del mondo, quale è naturalmente l’appuntamento con i Championships sull’erba di Londra. Proseguiamo allora alla scoperta di quello che ci potrà offrire oggi la diretta di Wimbledon 2023…

DIRETTA WIMBLEDON 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE PARTITE

La diretta tv di Wimbledon 2023 sarà affidata a Sky Sport: come da consuetudine l’emittente satellitare si occuperà del torneo di tennis e ancora una volta lo farà con tanti canali dedicati, sui quali almeno per i primi giorni potrete assistere a parecchi match selezionando tra quelli preferiti. Il canale di riferimento resta Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder); inoltre, tutti gli abbonati potranno assistere alle partite del torneo Slam di Wimbledon 2023 anche in diretta streaming video, un servizio che non comporta costi aggiuntivi e che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA WIMBLEDON 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Ecco allora che la diretta di Wimbledon 2023 oggi attirerà la nostra attenzione soprattutto con Sinner Galan, ma naturalmente dobbiamo spendere qualche parola anche su altri incontri in programma nella domenica centrale del torneo di Londra. Match molto interessanti anche in campo femminile, a cominciare da quello della numero 1 del Mondo, la polacca Iga Swiatek, che dovrà sfidare l’olimpionica svizzera Bencic; incrocio stuzzicante anche fra la bielorussa Azarenka e l’ucraina Svitolina, la cui connazionale Tsurenko affronterà invece la statunitense Pegula. Infine, in Repubblica Ceca l’attenzione sarà naturalmente tutta per il loro derby Vondrousova Bouzkova.

Tornando invece al torneo del singolare maschile, ragionevolmente possiamo affermare che oggi la diretta di Wimbledon 2023 avrà come appuntamento principale l’intrigante match fra Novak Djokovic e il polacco Hurkacz, che venerdì ha eliminato Lorenzo Musetti e potrebbe rendere difficile la vita anche al serbo. Avremo poi il canadese Shapovalov favorito contro il russo Safiullin, mentre l’altro russo Rublev parte sulla carta avvantaggiato nel “derby” ex sovietico con il kazako Bublik.











