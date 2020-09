Direzione Pd, Zingaretti “Sì al Referendum”/ “Più alleanze con M5s o salta Governo”

È in corso nella sede al Nazareno la Direzione Pd su Referendum e Regionali, i prossimi importanti appuntamenti politici del 20-21 settembre: «Non possiamo sbagliare. Non è in gioco un’alleanza di Governo, ma la tenuta della Nazione per i prossimi anni», ha introdotto il Segretario Nicola Zingaretti nella sua relazione d’apertura della Direzione Nazionale. Dopo le tante polemiche per una visione non netta sulla riforma del taglio dei parlamentari (dopo 3 voti contrari, un unico voto favorevole, quello finale dopo la nascita del Governo Conte-2), il Partito Democratico ha deciso di riunirsi a pochi giorni dalle elezioni per dare un parere il più possibile univoco anche sull’esperienza di un anno ormai di Governo giallorosso. Zingaretti propone il Sì al Referendum che taglia da 630 a 400 parlamentari ma facendo propria la proposta di Luciano Violante: «accompagnare la campagna per il sì al referendum con una raccolta di firme per il bicameralismo differenziato. Sarà un modo, pur con scelte diverse che ci saranno, di unire il Pd». Nonostante la scelta difficile e non accettata da tutti, continua Zingaretti nella sua relazione, «senza questo governo non avremmo potuto affrontare la pandemia. Il populismo, il nazionalismo, una volta andato al governo genera problemi anziché soluzioni, come si vede in altre parti del mondo. Oggi abbiamo un orizzonte diverso rispetto a un anno fa, l’Italia guida il rinnovamento dell’Europa, dall’altra parte c’era chi lavorava a una Italexit. Ma attenzione: c’è ancora un consenso forte, roccioso».

DIREZIONE PD: IL “MESSAGGIO” AL M5S

Non sono mancati però riferimenti diretti agli alleati di Governo del M5s, specie nei temi divisivi come Mes e riforme: «L’Italia deve utilizzare il Mes, una linea di credito molto vantaggiosa per rinnovare la sanità», spiega Zingaretti al termine della relazione alla Direzione Pd, contestando però la decisione del Movimento sulla mancate alleanze alle elezioni Regionali. «In molti territori l’alleanza non si è voluta fare e non certo per nostra responsabilità. È stato un errore. Noi ora dovremo essere unitari due volte, per noi e per gli altri siamo noi l’unica alternativa alle destre. Ogni altra candidatura è velleitaria. Nessun candidato al di fuori dell’alleanza che abbiamo costruito noi ha la minima possibilità di affermarsi», chiude il discorso il Governatore del Lazio. Infine, il messaggio-chiave all’alleato: «Noi siamo al governo finchè il governo fa cose. Perchè se rimanessero troppi nodi aperti e la situazione della repubblica dovesse peggiorare, il nostro impegno sarebbe inutile. Ma non credo siamo in questa situazione». Al termine della Direzione Pd si terranno due voti distinti: la prima alla relazione del Segretario Zingaretti, la seconda sulla specifica proposta di votare Sì al Referendum del 20-21 settembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA