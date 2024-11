La Disability card non è altro che uno strumento pensato per i cittadini che soffrono di una determinata disabilità. La carta potrà essere utilizzata sia in Italia che nel resto dell’Unione Europea, e il suo utilizzo è quello di accedere ai servizi dedicati.

La tessera è completamente gratuita e per richiederla occorre comprovare la propria disabilità e soddisfare i requisiti richiesti (che vedremo in seguito).

Disability card: i requisiti per richiederla

La Disability card può essere destinata sia dai minorenni che dagli adulti. L’unico requisito è di rientrare tra le categorie elencate dalla normativa:

Invalidi civili minorenni e/o maggiorenni purché l’invalidità sia oltre o uguale al 67%.

Cittadini con indennità di accompagnamento.

Titolari di 104.

Sordi e ciechi civili.

Invalidità sul lavoro oltre o uguale al 35%.

Invalidi che possono ottenere l’assegno di assistenza continuativa e personali.

Cittadini inabili al lavoro.

Titolari di assegni di privilegio di guerra e ordinari.

Una volta soddisfatte le condizioni sopra esposte, gli interessati potranno richiedere la carta europea della disabilità accedendo al portale INPS con i metodi di autenticazione digitale: CNS, SPID o CIE.

Durante la richiesta verrà chiesta una fotografia in formato tessera e alcune informazioni personali da inserire nel modulo. Dopo che la pratica viene accettata, la card arriva al domicilio o all’indirizzo di residenza indicato.

Se si volesse fare a meno della carta fisica è possibile utilizzarla tramite l’applicazione IO.

Le informazioni riportate nella Disability Card

La Disability card contiene le informazioni più importanti dell’intestatario. In questo modo si rende più semplice l’ottenimento degli sconti, l’accesso gratuito a stadi, musei e concerti, e tutti gli altri servizi destinati a chi ha una disabilità.

Oltre alla foto personale e ai dati di riconoscimento (nome, cognome e data di nascita), è presente il numero seriale della carta seguito dalla data di scadenza, un QR code da mostrare laddove serva, e la dicitura “EU Disability Card” trascritta in Braille per i soggetti non vedenti.

Se dovessero esserci esigenze specifiche la carta ripoterà anche l’esigenza di un accompagnatore o un eventuale supporto aggiuntivo.

Si ricorda inoltre che la Disability card è valida a livello internazionale.