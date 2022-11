Disco Club Paradiso, inedito a X Factor/ Più forti delle critiche, oggi la svolta?

Disco Club Paradiso, X Factor 2022: ancora avanti

Nonostante le faide dei giudici i Disco Club Paradiso continuano per la loro strada lasciandosi alle spalle le critiche a X Factor 2022. Accedono dunque alla prossima puntata del talent-show. Ad attenderli al varco però, ci sarà l’inedito. La scelta del brano infatti, sarà decisiva per la loro sorte. A ogni modo, seppur con molte carenze, le performance portate a casa finora, sono valse alla band molti commenti positivi. A dire il vero, il pubblico del web si esprime con giudizi abbastanza contrastanti. C’è infatti chi li gradisce, ma anche chi rivela diffidenza nei confronti della band emiliana che, a lungo andare, potrebbe diventare monotona.

Nel complesso però, il pubblico li premia al televoto. Stasera avranno la possibilità di portare il loro inedito con l’istrionismo che li accompagna e che ha dimostrato come possano sempre e comunque travolgere il pubblico.

I Disco Club Paradiso non hanno l’X Factor 2022?

I Disco Club Paradiso del roster di Dargen D’Amico sembrano proprio non avere il famoso X Factor 2022. Controversi e contestati, nella puntata del 10 novembre, la band dance indie-pop emiliana si esibisce nella prima manche in una versione di Bongo Bong di Manu Chao. Dopo poche note però, la canzone lascia il posto alla celebre Laura non c’è di Nek che, a sua volta finisce in un liscio. Insomma, un mix di molti generi ben diversi. Confusionari e festaioli, i Disco Club Paradiso aprono la serata nel migliore dei modi. Tuttavia, non sembrano ancora essere tra le band più significative del programma.

Dopo gli ultimi live abbastanza inconsistenti, il rischio di eliminazione sembra reale. La band infatti non convince Fedez, che definisce la loro performance un flop e prettamente anacronistica. Complice il ricordo dei primi live e dei bootcamp infatti, la gioia dei brani sembra aver lasciato il posto a una confusione inverosimile. Dargen D’amico, loro mentore, invece, non è chiaramente d’accordo, così come Rkomi. Entrambi infatti difendono l’energica e leggera band.

