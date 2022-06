Disegno d’amore/ Su Canale 5 il film con Jane Seymour

Disegno d’amore, film di Canale 5 diretto da Michael Damian

Disegno d’amore va in onda oggi, venerdì 17 giugno, a partire dalle ore 16.30 su Canale 5. Il film per la televisione è stato girato nel 2014 da Michael Damian. La sceneggiatura di Disegno d’amore è di Janeen Damian, Michael Damian e Alexandru Adrian Marinica; la fotografia di Lulu de Hillerin, Viorel Sergovici; il montaggio di Colleen Halsey, Richard Halsey; le musiche di Mark Thomas.

Si tratta di uno dei classici film romantici che vengono riproposti nel pomeriggio da Mediaset nei consueti cicli d’amore. Nel cast troviamo Giulia Nahmany, David Oakes e Jane Seymour.

Disegno d’amore, la trama del film

Disegno d’amore ha come protagonista Danielle, una ragazza di origine rumene, che lavora in una nota rivista femminile, diretta da Vivian, regina della moda newyorkese. Una sua collega le ruba un’idea e anche il fidanzato, Danielle reagisce in malo modo e viene licenziata.

Nessuno la vuole più assumere, quindi torna in Romania, nella fattoria in Transylvania dove è nata. Dopo le difficoltà iniziale, la ragazza ritrova la serenità e il piacere di vivere. L’incontro con Adrian, un ragazzo inglese, riaccendere in lei la passione e la voglia di realizzare il suo sogno, ossia disegnare una linea di abbigliamento. Danielle riuscirà nel suo intento?

