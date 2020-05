Disney Channel chiuso, perché?/ Dal 1 maggio non è più visibile su Sky a causa di…

Pubblicità

I canali televisivi Disney hanno cessato la loro attività in data 30 aprile 2020. A partire da oggi, 1 maggio, Disney Channel e Disney Junior (e i relativi canali +1) infatti non sono più visibili su Sky. Si spengono dunque le due reti storiche, amatissime dai più piccoli, e in molti si staranno chiedendo il perché. La motivazione della loro chiusura è da attribuire all’arrivo in Italia di Disney+ e dunque alla scadenza della gestione dei diritti dei prodotti Disney ceduti a Sky nel corso degli anni. Disney Channel, d’altronde, ha fatto parte dell’offerta satellitare fin dalla sua nascita risalente al 1998. È invece più recente Disney Junior, essendo risalente al 2011. Una notizia quella della chiusura che è stata data da Sky stesso che ha posto un apposito avviso sui due rispettivi canali, avvisando tutti gli abbonati della chiusura prevista per il 1 maggio.

Pubblicità

Addio a Disney Channel e Disney Junior, ma non ai loro contenuti…

Disney Channel e Disney Junior lasciano dunque Sky ma i contenuti dei due canali non lasciano il piccolo schermo perché continueranno ad essere trasmessi sulla nuova piattaforma streaming Disney+. Stiamo parlando della nuova piattaforma streaming, a cui ci si può abbonare con un prezzo annuale di 69,99 euro, oppure con un prezzo mensile di 6,99 euro. Va ricordato che, scomparendo da Sky Disney Channel e Disney Junior, si modifica anche l’offerta di Now TV; da oggi, infatti, al loro posto figurano Cartoon Network e Boomerang. Dunque, seppur orfani dei due storici canali, le offerte per i più piccoli non mancano, così come i contenuti che ne facevano parte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA