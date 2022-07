Disneyworld, rissa fra famiglie alla biglietteria/ Video, calci e spintoni: 3 arresti

La magia di Disneyworld, il parco dei divertimenti più famoso al mondo di stanza ad Orlando, in Florida (Stati Uniti), si è trasformata in pochi istanti in qualcosa di tragico e drammatico. Come da immagini che potete visionare più sotto, due famiglie se la sono data di santa ragione semplicemente per prendere il biglietto. Come scrive l’edizione online del quotidiano free press, Leggo, due gruppi abbastanza numerosi erano in coda alla biglietteria per assistere allo spettacolo di Topolino, quando ad un certo punto hanno iniziato a prendersi a calci, pugni e spintoni, il tutto ovviamente sotto gli occhi dei numerosi bambini presenti, nonché dei vari ospiti del parco dei divertimenti che sono rimasti sbigottiti.

Come riferito dal canale televisivo Fox 35 Orlando, l’episodio è avvenuto di preciso la scorsa settimana, di mercoledì, e il tutto sarebbe iniziato per una questione di posti in coda. In poche parole una donna, mentre era appunto in fila per prendere il biglietto del personaggio Disney più famoso di tutti, si è allontanata per andare a prendere il suo telefono che aveva dimenticato non troppo distante.

RISSA A DISNEYWORLD: UNA PERSONA MEDICATA IN OSPEDALE

Peccato però che al suo ritorno, nessuno le aveva lasciato il posto, nonostante la stessa pretendesse di riaverlo essendo stata via poco tempo. Contrariata in particolare una famiglia che stava avanzando verso la biglietteria e che vedeva il traguardo sempre più vicino, che ha quindi iniziato a discutere con la donna; a quel punto è scoppiata una vera e propria lite e in poco tempo le parole hanno lasciato posto alle mani, con una vera e propria rissa.

Una violenza inaudita che ha richiesto l’intervento degli uomini della sicurezza del parco, nonché i vigili del fuoco e anche i paramedici per prestare soccorsi ai feriti. Il bilancio, per essere a Disneyworld, è pesantissimo: tre persone alla fine sono state arrestate, mentre una è stata portata in ospedale e medicata per un profondo taglio al mento. Inutile sottolineare che tutti i partecipanti sono stati banditi per sempre dai parchi di Disney. Di seguito il video della rissa.

Massive brawl at Disney world In Orlando Florida 😳 pic.twitter.com/vgKIRE0csq — Shannonnn sharpes burner (@shannonsharpeee) July 21, 2022













