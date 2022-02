Ditonellapiaga chi è la cantante a Sanremo 2020 con la Rettore?/ Carriera, vita privata, fidanzato, vero nome

Ditonellapiaga, com’è nata la collaborazione con Donatella Rettore a Saremo 2022 con Chimica

Ditonellapiaga al Festival di Sanremo 2022 presenterà, insieme a Donatella Rettore, il singolo Chimica, con il quale la cantautrice ha dichiarato che vorranno far ballare il pubblico e gli ascoltatori, dal momento che si tratta di un pezzo molto energico, dance, che la giovane cantante ha scritto pensando proprio alla Rettore, la quale, dopo aver ascoltato il brano, ha deciso di collaborare con l’artista e di cantarlo sul palco di Sanremo. Del brano Ditonellapiaga ha speso poche parole nelle varie interviste che le sono state fatte, per non anticipare niente del brano. In un’intervista per la Rai, con la presentazione dei cantanti, rilasciata con Donatella Rettore, Ditonellapiaga ha affermato di essere onorata di salire su un palco così importante come Sanremo, insieme a colei che è stata per lei un suo modello e un’icona di stile e di musica come la Rettore. E alla domanda sulla canzone preferita della vita, dopo un’esitazione iniziale, vista comunque la giovane età e per questo non aver ancora decretato il brano che racconti il suo vissuto, ha comunque scelto Splendido Splendente di Donatella Rettore come simbolo e omaggio della stima verso la cantante.

Ditonellapiaga, nata il 5 febbraio 1997, è il nome d’arte della cantautrice italiana Margherita Carducci. È una musicista molto versatile, che ha a che fare con diversi generi musicali e varie sonorità, che la rendono un personaggio energico e vibrante della nuova scena musicale italiana. Tra i suoi brani prodotti si ricordano: Spreco di potenziale, Non ti perdo mai, Morphina, Per un’ora d’amore, Repito, Parli, Altrove, Carrefour Express. Dal 14 gennaio, è, inoltre, disponibile il suo nuovo album, in attesa dell’inedito che presenterà a Sanremo. Il disco, che si intitola Camouflage, è stato anticipato dal singolo, sopra citato, Non ti perdo mai, che la cantautrice ha scritto e composto insieme al cantante Fulminacci. È un album che racconta Ditonellapiaga e la sua personalità, cercando di cogliere tutte le sfaccettature del suo carattere e della sua persona. Non ci sono informazioni sulla sua vita privata e sentimentale aspetto sulla quale sembra mantenere il massimo riserbo.

