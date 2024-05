Fidanzato Ditonellapiaga, chi è?/ “Non fa il mio lavoro, ma è un grande appassionato di musica”

Nella puntata di oggi a La volta buona sarà ospite Ditonellapiaga, la cantante di Chimica si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo. Molto attiva dal punto di vista musicale e consacrata nel 2022 con la partecipazione a Sanremo, l’artista è molto riservata nella vita privata. In molti, infatti, si domandano chi è il fidanzato di Ditonellapiaga.

L’artista, ricordata anche per il fortunato sodalizio con Donatella Rettore, ha ammesso di avere qualcuno di molto importante nella sua vita: “L’amore? Va bene, c’è qualcuno nella mia vita: ho un ragazzo. Sono molto contenta di stare con lui perché è una persona molto di supporto” ha confessato a Verissimo.

Il nuovo fidanzato di Ditonellapiaga è estraneo al mondo dello spettacolo: “Non fa il mio lavoro, ma è un grande appassionato di musica. Credo sia strano stare accanto a una donna che improvvisamente fa Sanremo“. Non è un problema per lui il grande successo che l’artista ha avuto in seguito a Sanremo.

“Io al posto suo avrei faticato a stare con me, lui invece non si fa spaventare da certe cose che altri partner potrebbero cogliere segnali di pericolo” ha dichiarato a Verissimo. “Sono fidanzata e felice” ha aggiunto a conclusione del suo discorso la cantante. Non è dato sapere quale sia il nome del fortunato che ha conquistato il cuore dell’artista, in questo ha voluto mantenere il totale riserbo. “Anche andare in giro con i fan che mi riconoscono, non ero abituata anche se tutti sono molto carini” ha dichiarato l’artista parlando del suo successo inaspettato.

