Ditonellapiaga, chi è la cantautrice/ Nome vero e perché si chiama così: “Artiste in mutande? Ecco cosa penso

Sta quasi per giungere al termine questa edizione de La volta buona e non è certo che verrà riconfermato a settembre. Nel frattempo Caterina Balivo avrà un ricco parterre di ospiti come sempre tra cui Ditonellapiaga, chi è? La giovane cantautrice romana il cui vero nome è Margherita Carducci è nata a Roma ed ha 27 anni. Il successo arriva nel 2023 grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano Chimica in coppia con Donatella Rettore.

E proprio in quell’occasione in molte interviste Ditonellapiaga ha spiegato perché si chiama così, perché ha scelto questo nome d’arte ed il suo significato: “Per la mia generazione è una sorta di avatar della persona e della vita, cambiavo nome ogni mese, divertendomi a giocare con le assonanze. Mentre componevo le prime canzoni di questo EP, avevo scelto Ditonellapiaga e un amico mi fece notare che funzionava: così me lo sono tenuto.” Tuttavia subito dopo ha aggiunto che il suo nome alla nonna non piace. Ditonellapiaga è fidanzata ma sull’indentità del ragazzo, estraneo al mondo dello spettacolo, vige il riserbo assoluto.

Dopo il primo album, Camouflage, che ha vinto la Terga Tenco poche settimane fa è uscito il suo secondo disco, Flash che sta riscuotendo un ottimo successo. L’album è stato anticipato dal singolo È tutto vero nel cui video appare in abiti succinti e per questo si è attirata una marea di commenti negativi. Commenti negativi a cui Ditonellapiaga ha deciso di rispondere proprio in questi giorni in un’intervista concessa ad Open: “Le artiste in mutande. Sono un’ossessione per molti” Per poi aggiungere ‘Oddio, un’altra che si è messa in mutande’, mi hanno scritto, ma io mi sono divertita un botto con quel body, per me ci stava tutto su quel pezzo e non me ne pento. È una sorta di seduzione musicale quella che faccio spesso, con malizia e simpatia, non per forza parlando si sessualità, però c’è sempre un pò quell’aspetto ed io lo trovo assolutamente coerente con il tipo di narrazione che faccio a livello musicale ed estetico avere un certo tipo di atteggiamento ed un certo tipo di look”.











