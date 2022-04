Fidanzato Ditonellapiaga, chi è?/ Chimica: “C’è qualcuno nella mia vita, che…”

Da Sanremo 2022 a Verissimo: Ditonellapiaga si racconta a tutto tondo

Può dirsi l’outsider di Sanremo 2022 e questo weekend, in data 2 aprile 2022, Ditonellapiaga torna in tv in qualità di ospite di Verissimo. Nel salottino di Silvia Toffanin esordisce presentando il singolo sanremese proposto al Teatro Ariston in collaborazione con Donatella Rettore, che dà il titolo alla storia d’amore che ha appassionato il pubblico del Grande fratello vip 6 -quella di Alex Belli e Soleil Sorge- “Chimica”. L’artista dagli occhi da cerbiatta e il fascino latino, inoltre, rende noto al talk del sabato pomeriggio di fare coppia con un “fortunato” top-secret.

“L’amore come va? -dichiara, incalzata sulla sfera privata da Silvia Toffanin-. Va bene, c’è qualcuno nella mia vita. Non amo parlarne in via ufficiale, però ho un ragazzo. Sono molto contenta di stare con lui perché è una persona molto di supporto”. Che il fidanzato faccia parte del mondo dello showbiz? “Non fa il mio stesso lavoro -fa sapere l’artista reduce da Sanremo 2022-, è però appassionato di musica. Credo sia strano stare accanto a una donna che improvvisamente fa Sanremo”.

Ditonellapiaga e il amore top-secret: la rivelazione post-Sanbremo 2022

Rispetto al successo del singolo Chimica, che rimanda al triangolo del Gf vip 6, c’è chi nel web si chiede a questo punto se il fidanzato top secret di Ditonellapiaga sia un uomo alle prese con un “triangolo”. L’artista dal suo canto fa sapere, a Verissimo: “Io al posto suo avrei faticato a stare con me, lui invece non si fa spaventare da certe cose che altri partner potrebbero cogliere segnali di pericolo”. Insomma, sembra poco ma sicuro che il compagno innominato sia pazzo della mora tutto pepe, quale è Ditonellapiaga. Del resto, come canta l’artista stessa nel ritornello del suo tormentone sanremese, l’amore alla fine è soltanto una “questione di chimica”.

