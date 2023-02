Ditonellapiaga/ Il ritorno a Sanremo dopo il duetto con Donatella Rettore

DITONELLAPIAGA, OGGI DUETTO CON COLLA ZIO

Dopo aver partecipato alla precedente edizione di Sanremo con il brano Chimica insieme a Donatella Rettore, Ditonellapiaga ritorna all’Ariston come ospite della band Colla Zio nella serata dei duetti oggi, venerdì 10 febbraio. Il brano scelto per la serata sarà Salirò di Daniele Silvestri, in una inedita versione di Giorgio Pesenti e del Maestro Carmelo Patti. ll brano, scritto e interpretato da Daniele Silvestri, aveva debuttato sul palco dell’Ariston nel 2002, ricevendo il premio della Critica Mia Martini. Salirò quindi è un brano che avvicina i Colla Zio e Ditonellapiaga, brano iconico complesso e che sa far divertire il pubblico con la vocalità, ironia e riscoperta affinità tra la band e la giovane artista, Margherita Carducci.

I componenti della band Colla Zio si definiscono amici prima di musicisti, infatti, non hanno un front man e neanche una formazione fissa e si propongono di rappresentare le insicurezze dei giovani con il loro funk colorato. Sono risultati vincitori della selezione di SanRemo giovani con il brano Asfalto e quindi partecipano, di diritto, tra i big con il brano in gara, Non mi va.

Ditonellapiaga è una ventata di aria fresca, poliedrica, nuova icona urban che spazia da suoni urban, più striduli sino a quelli più armonici, più vicini al pop internazionale. A novembre dello scorso anno esce il suo nuovo singolo scritto con Fulminacci, anticipazione dell’album uscito successivamente a metà gennaio.

I suoi ultimi successi la consacrano come una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano e sentirla con i Colla Zio, giovane collettivo musicale milanese, sarà sicuramente un’occasione per divertirsi con una trama sonora pop complessa, variegata che dal vivo sul palco del Festival farà esplodere tutta la sua energia. Ci sono tutti i presupposti che gli artisti creino una splendida amalgama sul palcoscenico del Teatro Ariston. Grandi aspettative, quindi, anche per questo duetto canoro!

