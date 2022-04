Ditonellapiaga: “Senza musica sarei un’interprete”/ “Giocavo a basket, ma ero negata”

Ditonellapiaga è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 2 aprile 2022. In primis, la giovane ha parlato della sua infanzia, dicendo di se stessa esattamente quanto segue: “Sono sempre stata una bambina molto estroversa ed energica. Il mio mito musicale? Donatella Rettore, che per me ha rappresentato un vero punto di partenza per fare la mia musica, senza preoccuparmi di cosa volevo dire”.

DITONELLAPIAGA: “SE NON FOSSI STATA CANTANTE, AVREI CERCATO LAVORO COME…”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con Silvia Toffanin, Ditonellapiaga ha dedicato una parte del suo intervento ai suoi genitori, che erano entrambi allenatori di basket, ma la piccola Margherita non era portata per la pratica di questo sport: “Sbagliavo i canestri anche da vicino, mi mancavano proprio le basi. Diciamo che non sono nata propriamente sotto lo stesso segno di Michael Jordan…”, ha asserito ridendo. Un piano B oltre alla musica esisteva nella mente di Ditonellapiaga? “Se io non fossi diventata una cantante, mi sarebbe piaciuto molto fare l’interprete, perché mi piacciono molto le lingue che uso con le persone, anche quando viaggio. Sono tuttavia molto contenta del piano A”.

