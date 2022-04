Maria Ludovica, nonna Ditonellapiaga/ “Nome orrendo, ma è perfetta sul palcoscenico”

A “Verissimo” è stata mostrata una clip video registrata e contenente un messaggio di nonna Maria Ludovica per la nipote Ditonellapiaga, artista reduce dal Festival di Sanremo 2022 al quale ha partecipato con il brano “Chimica” insieme a Donatella Rettore. La donna, che per la cantante è semplicemente “nonna Lulla”, ha ricordato l’infanzia della sua nipotina, dicendo che “era una bambina solare, divertente: la prima rivelazione della sua bravura è stata quando a una festa di compleanno ha organizzato uno stornello che metteva in evidenza tutti i miei difetti”.

Ditonellapiaga: chi è, significato nome e fidanzato?/ Dai locali romani al Festival di Sanremo 2022

DITONELLAPIAGA, LA NONNA MARIA LUDOVICA: “HA UN CARATTERE DA PALCOSCENICO, È SEMPRE DISINVOLTA”

La nonna di Ditonellapiaga ha svelato che la nipote ha cominciato a cantare durante il lockdown e sulla copertina del suo primo disco ha voluto che ci fosse anche lei con le sue amiche d’infanzia: un regalo che la donna ha dimostrato di avere apprezzato moltissimo, sicuramente più del nome artistico scelto da Margherita. “Il nome Ditonellapiaga lo trovo orrendo, si fosse chiamata semplicemente Margherita sarebbe stato meglio… Comunque va detto che lei ha un carattere veramente da palcoscenico. Non è mai preoccupata, è sempre disinvolta. La sua musica? È un po’ lontana dal mio genere, ma questi sono i tempi e ci adattiamo”.

LEGGI ANCHE:

"Chimica" di Ditonellapiaga e Donatella Rettore per la coppia Alex Belli-Soleil/ "Una canzone irriverente"Donatella Rettore e Ditonelapiaga/ Sanremo, disco d'oro, amori "Questione di chimica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA