Divino Otelma contro Coronavirus/ Il rituale: “A voi che temete una sorte crudele…”

Il Divino Otelma ha un rimedio contro il Coronavirus: un rituale taumaturgico. Ne parliamo ovviamente con ironia, quel pizzico che può servire ad abbassare un attimo la tensione che sta attraversando il Paese a causa dell’epidemia. Sembra farlo lo stesso mago, che parla di tale rituale «a beneficio delle amate pecorelle». In un post su Instagram ha dunque scritto: «In queste ore di dolore e caos, allorché molti stanno perdendo la ragione, riceviamo richieste di ausilio da ogni parte dell’Ecumene e molte dalla nostra amata Italia». Il Divino Otelma parla del Coronavirus come di un «morbo crudele che impazza e si diffonde». E quindi si rivolge ai suoi «figli diletti, che soffrite e temete la sorte crudele». Lo fa per donare loro «questo prezioso e possente Rituale Magico Taumaturgico che potrete celebrare in solitudine nella vostra magione o altrove ad libitum». Ma il mago fa una precisazione: «Il Rituale sortirà benefici effetti se la vostra Fede in Noi e nella Nostra Opera Salvifica sarà assoluta e indefettibile».

IL DIVINO OTELMA E IL RITUALE CONTRO CORONAVIRUS

In merito al rituale promosso su Instagram, il Divino Otelma fornisce anche dei suggerimenti “pratici”. «Celebratelo sempre da soli, in luogo silente, concentrandovi sul risultato agognato: la sconfitta del Coronavirus». Poi spiega cosa bisogna fare: «Per quattro volte al giorno, all’alba, al mezzodì, al tramonto e prima di addormentarvi, digiuni da almeno un’ora, vestiti di bianco o ignudi, senza oggetti metallici addosso, vi collocherete dinnanzi ad una Nostra Immagine terrena e disegnerete al suolo un Cerchio». Per farlo bisogna usare sale grosso in quantità sufficiente e usando la sola mano destra. «Il Cerchio Rituale resterà a tempo indeterminato e sino al conseguimento del risultato agognato». Ma non è finita qui: bisogna poi collocarsi, secondo il Divino Otelma, all’interno di questo cerchio, entrando e uscendo dallo stesso sempre e solo con la gamba sinistra. Una volta entrati, bisogna alzare le braccia in direzione dell’Immagine e ripetere una frase specificata nel post per sette volte.

UNA “SACRA FORMULA” PER COMBATTERE IL CORONAVIRUS

«Se farete ciò senza nulla omettere, la Vittoria Finale sarà conseguita e Voi sarete salvi», aggiunge il Divino Otelma, che poi benedice i suoi «figli diletti» e li invita a spargere la sua «Novella». Non manca però nel suo post un riferimento alle precauzioni igienico-sanitarie consigliate dalla medicina ufficiale. Il mago precisa che «possono essere ottemperate». Poi chiede di tradurre il Rituale Taumaturgico nelle lingue conosciute, per diffonderlo ovunque, lasciando però la «Sacra Formula» immutata. E precisa che i rituale è gratuito e tale deve restare. Di seguito vi riportiamo il post in questione che potrà strapparvi un sorriso in questi giorni così complicati tra aggiornamenti e protocolli.





