Divino Otelma su crisi Governo/ “Voto subito o Conte-bis. Salvini resti al Viminale!”

Il Divino Otelma dice la sua sulla crisi di Governo che imperversa nel nostro Paese. Dopo la rottura tra Lega e Movimento 5 Stelle, Mattarella ha dato qualche giorno di tempo ai principali partiti per raggiungere un accordo su una nuova maggioranza parlamentare, così da evitare il ricorso alle elezioni anticipate. Da diverse ore è in corso il dialogo tra Pd e M5s, ipotesi che non sembra piacere al sensitivo: «Quello che interessa al popolo italiano, in questa fase della crisi, è andare al voto il prima possibile. Se ciò risultasse irrealistico per l’opposizione di una parte maggioritaria del Parlamento, in particolare di quanti paventano la sconfitta elettorale, orbene: in tale occorre sventare la sciagura rappresentata dai revenants (Pd?, ndr) – odiati dai patrioti – che diventerebbero l’ago della bilancia parlamentare». Dopo aver sottolineato che questi ultimi dovrebbero essere espulsi dal «tessuto sano della Nazione», ha aperto ad un Conte-bis…

DIVINO OTELMA: “ELEZIONI ANTICIPATE O CONTE-BIS”

Secondo il Divino Otelma, l’opzione Conte-bis rappresenterebbe un male minore, «specie se tale proposta facesse saltare il tavolo della trattativa immonda», riferendosi ancora al dialogo tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Poco dopo il mago rincara la dose: «Ciò che davvero conta in questo frangente storico, e dinnanzi alla invasione in itinere da terra mare e cielo, è che Matteo il Grande (Salvini, ndr) resti al Viminale e difenda, come solo lui sa fare, gli interessi della Patria». Poi stronca il Partito Democratico a proposito del possibile sì di Zingaretti all’ipotesi Conte-bis: «Se i mentecatti cederanno su questo punto, si sputtaneranno ancor più di quanto sono. Se non cederanno, e si andrà al voto, bravo anche Zingaretti».

