MATTARELLA, CONSULTAZIONI NUOVO GOVERNO/ Diretta partiti: Lega per voto, asse Pd-M5s

Il primo giorno di consultazioni al Colle con il Presidente Mattarella ha fatto emergere una netta “prevalenza” in merito alla crisi di Governo aperta dopo le dimissioni del Premier Conte: il partito del “non voto” è vivissimo e non intende arrendersi ad abbandonare la legislatura tanto facilmente, anche se i paletti paletti sono svariati. Oggi però è il vero giorno della verità con la salita al Quirinale dei partiti più importanti con attesi tutti i leader principali che si contenderanno la sfida nella sfida: Governo subito in autunno (come scelto da Lega, Fratelli d’Italia e in parte da Forza Italia) o ipotesi di Governo di legislatura da trovare subito in aula con i voti di Pd, M5s, LeU e gruppi Autonomie-Misto. Le alternative oggi verranno presentate ulteriormente ai gruppi presenti per le consultazioni e forse già in serata Mattarella darà il suo ufficiale responso in quella che appare la decisione più delicata e tesa dell’intera storia recente della Repubblica italiana. Specie da LeU e dal Gruppo Misto ieri l’indicazione arrivata al Colle è stata abbastanza chiara: «Governo di legislatura, i numeri ci sono. Ora sta a Pd e M5s trovare l’asse comune», ha spiegato l’ex Presidente del Senato Pietro Grasso (tra l’altro identificato, assieme a Roberto Fico, come i possibili nomi per un Premier del Governo anti-Salvini). Il calendario delle consultazioni di questa seconda e ultima giornata – sempre con diretta streaming video dal canale YouTube del Quirinale – prevede i gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia (ore 10.00), Partito Democratico (ore 11.00), Forza Italia (ore 12.00), Lega Salvini (ore 16.00) e Movimento 5 Stelle (17.00).

CONSULTAZIONI MATTARELLA: VOTO O GOVERNO PD-M5S?

Le fonti del Colle hanno fatto trapelare ieri la forte intenzione di Mattarella di evitare il più possibile la messa a rischio dei conti italiani e il rischio di aumento Iva, da qui vengono gli inviti del Pd ieri in Direzione Nazionale a dialogare con i 5Stelle, ferma restando la discontinuità rispetto al passato (5 punti programmatici molto “ampi” nei quali può nascere un asse con i grillini). Di contro, Salvini assieme al Centrodestra proseguono negli attacchi a dem-5Stelle con l’accusa di inciuci e «paura di andare al voto per dare la parola agli italiani». «La Lega è già tutta al lavoro per costruire l’Italia dei SÌ – hanno spiegato i capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari -, fondata su un taglio di tasse per 10 milioni di cittadini, investimenti pubblici, infrastrutture, processi giusti e veloci, certezza della pena e bambini che tornano a nascere. Altri stanno pensando al governo dei NO e delle poltrone? Andiamo a elezioni e facciamo scegliere gli Italiani! Chi scappa dalle urne ha la coscienza sporca». Zingaretti ha ottenuto pieno mandato dal suo partito, compreso Renzi, per andare a dialogare con il M5s per evitare le urne subito e relegare così la “pazzia” di Salvini nell’aprire la crisi di Governo. In un duro comunicato ieri sera, il Movimento 5 Stelle ha fatto sapere «Luigi Di Maio ha incontrato i capi commissione del MoVimento 5 Stelle. È stata fatta una ricognizione di tutte le proposte che si stavano per approvare prima della follia di Salvini di far saltare il Governo. Chi ha aperto questa crisi buttando tutto all’aria pagherà un caro prezzo, ne siamo certi!». Il livello dello scontro è molto forte e le strade che separano la decisione del Presidente della Repubblica dall’annuncio all’intera nazione – se Elezioni in autunno o Governo di legislatura tra Pd, M5s e Sinistre – passano tutte dalle consultazioni che si terranno nelle prossime ore al Quirinale.





