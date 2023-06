Divorzio Kevin Costner, richiesta choc dall’ex moglie Christine Baumgartner/ 248.000 dollari al mese per…

Divorzio Kevin Costner: l’ingente richiesta dell’ex Christine Baumgartner

Si sta complicando sempre più il divorzio tra Kevin Costner e Christine Baumgartner. Dopo l’intenzione della donna di non abbandonare la loro casa prima di aver ricevuto la somma prevista dagli obblighi prematrimoniali, ora sarebbe arrivata un’ingente richiesta in denaro all’attore. Come riporta TMZ, l’ex moglie gli avrebbe chiesto ben 248.000 dollari al mese per il mantenimento dei suoi tre figli. Trattasi di quasi un quarto di milione di dollari mensili, richiesta di fronte alla quale Costner avrebbe reagito definendola una “rapina in autostrada”.

Kevin Costner, scontro legale con l'ex moglie Christine Baumgartner/ Il contratto prematrimoniale

Christine Baumgartner ha depositato nuovi documenti legali in cui richiederebbe a un giudice che l’ex marito sborsi tale somma. Afferma che è una quantità strabiliante, ma che a suo dire è “meno dell’ammontare dovuto per mantenere i figli nello stile di vita a cui sono abituati“. Fonti con conoscenza diretta rivelano a TMZ che Kevin sta già pagando il 100% delle spese dei bambini. Oltre alle spese, Costner ha depositato documenti legali dicendo che è disposto a dare altri $38k al mese.

Kevin Costner, matrimonio finito con Christine Baumgartner/ Il divorzio dopo 19 anni

Kevin Costner e Christine Baumgartner ai ferri corti dopo il divorzio

Christine Baumgartner sostiene che l’enorme ricchezza di Kevin Costner è più che sufficiente per coprire la sua richiesta. E afferma che il reddito totale dell’attore lo scorso anno è stato di $19,5 milioni. Le loro spese familiari, afferma, erano di $6,6 milioni. Anche il mantenimento delle loro numerose proprietà non sarebbe economico: circa 2 milioni di dollari all’anno, secondo la Baumgartner.

Un divorzio che, di settimana in settimana, si complica sempre di più. Di recente, come riporta sempre TMZ, il divo del cinema americano ha depositato i suoi documenti in tribunale in cui affermava che Christine si rifiutava di lasciare una delle sue proprietà. Questo nonostante i termini chiari nel loro accordo prematrimoniale, che richiederebbe alla donna di trasferirsi entro una certa data dopo che lei ha chiesto il divorzio. Christine ritiene però che non può permettersi di trasferirsi, mentre lui sostiene che la donna abbia 1,45 milioni di dollari sul suo conto in banca, quindi sarebbe più che in grado di affittare un appartamento.

Gli Intoccabili, Rete 4/ Film di Brian De Palma con Kevin Costner, Sean Connery e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA