Kevin Costner, scontro legale con l’ex moglie Christine Baumgartner/ Il contratto prematrimoniale

Kevin Costner e Christine Baumgartner, ricorso al tribunale dopo la separazione

Arriva dal mondo del cinema internazionale una querelle matrimoniale non proprio facile da dirimere. Come racconta il Corriere della Sera, Kevin Costner sarebbe alle prese con una tortuosa separazione da sua moglie, Christine Baumgartner. Sarebbe stata proprio quest’ultima ad avviare le pratiche per la separazione ma nonostante l’amore sia più che finito continuerebbe a soggiornare presso l’abitazione dell’attore, per nulla felice della situazione.

Nello specifico, il sito del quotidiano spiega come vi sia una chiara postilla nell’accordo matrimoniale di Kevin Costner e Christine Baumgartner che non sarebbe stato rispettato. Dopo la richiesta di divorzio della moglie dell’attore, quest’ultima avrebbe dovuto lasciare la casa in cui vivono entro 30 giorni. Questo quanto scritto nel contratto nuziale siglato nel 2004 e che per l’appunto la donna non starebbe rispettando. Per di più, pare che Christine Baumgartner non abbia alcuna intenzione di adempiere a quell’obbligo contrattuale destando particolare fastidio per l’ormai ex marito Kevin Costner, costretto a ricorrere al tribunale per costringerla a lasciare la casa.

Christine Baumgartner, ecco perché l’ex moglie di Kevin Costner non vuole lasciare la casa

I legali di Kevin Costner – come spiega Il Corriere della Sera – avrebbero portato in sede legale proprio la documentazione relativa al contratto matrimoniale stipulato nel 2004. L’accordo prevedeva appunto che in caso di separazione, la donna avrebbe dovuto lasciare la casa dell’attore. Quest’ultimo invece dovrebbe versare circa 1,45 milioni di dollari in favore dell’ex moglie, somma che prevede obblighi prematrimoniali ed extra. Sarebbe dunque tale questione economica tra le ragioni alla base della presa di posizione di Christine Baumgartner che sarebbe disposta a lasciare la casa solo dopo aver ricevuto la somma in questione.

Sempre il Corriere della Sera spiega come si apprenda che Kevin Costner sia realmente disposto a rispettare gli accordi prematrimoniali dal punto di vista economico. Nello specifico, non avrebbe da ridire in riferimento al mantenimento mensile dei tre figli e nel contribuire alle spese per il trasloco e il nuovo affitto dell’ex moglie Christine Baumgartner. A questo punto, entrambi sono in attesa di conoscere quale sarà il verdetto del tribunale per capire a chi dei due verrà dato torto e ragione.











