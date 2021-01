Dj Riccardo Cioni è morto per Covid/ Dopo il remix di In America, l’addio…

Dj Riccardo Cioni è morto per Covid. Questo è quello che è venuta a galla nelle ultime ore travolgendo il mondo della musica e quello della notte al qual, proprio prima di Natale, aveva dedicato il remix di In America. Il dj toscano è morto all’età di 66 anni, dopo essere risultato positivo al Covid nelle settimane scorse, come aveva scritto lui stesso sui suoi social il giorno di Natale. La notizia della sua morta è stata riportata da Il Tirreno che lo definisce “il più grande dj toscano” e che rivela anche alcuni dettagli in più su quanto è successo. A quanto pare il DJ aveva contratto il Coronavirus e quindi era stato ricoverato in ospedale per poi essere dimesso qualche giorno dopo, le sue condizioni però via via sono peggiorare proprio durante le feste fino al tragico epilogo comunicato qualche ora fa. La notizia è stata poi confermata dalla moglie.

Sui social, Agnese, la moglie di Riccardo Cioni, ha scritto: “Con grande dolore vi comunico che è venuto a mancare. Vorrei scrivere tante cose ma non ho la forza”. Proprio nei giorni scorsi lo stesso DJ aveva annunciato la sua positività: “Volevo esprimere i miei più sentiti ringraziamenti ai medici, infermieri e volontari del 2° Padiglione dell’Ospedale di Livorno per l’impegno, la professionalità, la dedizione e la cortesia dimostrata in questi giorni. Con la promessa che, quando l’emergenza Covid sarà alle spalle, organizzerò un evento per ringraziarvi personalmente. Buon Natale e l’Augurio di Felice Anno nuovo”. Purtroppo le cose non sono andate come sperava.



