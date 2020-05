Djokovic: “Giocato la Davis da ubriaco”/ Il tennista si confessa su Instagram

Pubblicità

In questi giorni di quarantena ecco che parecchi personaggi dello sport ne hanno approfittato per lasciarsi andare a racconti inediti e confidenze anche tramite i social, a beneficio certo di appassionati e tifosi, che non si sono certo lasciati scappare l’occasione di conoscere meglio il proprio idolo. E a dare alcune rivelazioni shock proprio oggi è il tennista, numero 1 al mondo, Novak Djokovic, che intervenuto in diretta Instagram con l’ex tennista Maria Sharapova, non ha nascosto aneddoti anche ben particolari. Uno su tutti è l’ammissione del serbo di essere sceso in campo per un match di Coppa Davis completamente ubriaco. “Non dovevo giocare quel weekend, dopo il venerdì eravamo avanti 2-0 così la sera ho festeggiato. Poi il sabato mi sono ritrovato in campo… Mettiamola così, la mia visione della palla non è stata ottimale in quel match…” l’ammissione di Djokovic, che sol sorriso in volto fa dunque riferimento alla sfida occorsa in Svezia nel 2011 a poco dalla vittoria del suo primo Wimbledon.

NOVAK DJOKOVIC E MARIA SHARAPOVA SU INSTAGRAM

Nella lunga chiacchierata in diretta Instagram, per Novak Djokovic, però non vi è solo spazio per raccontare qualche aneddoto curioso: pure sono stati temi trattati la sua dieta e la meditazione, ma anche ha suscitato grande interesse un bel retroscena, che lo vide in compagnia della stessa Sharapova. Anzi a raccontare quello che è stato un appuntamento tra i due è proprio la tennista russa, fresca di ritiro: “Era un doppio misto di esibizione tu eri ancora molto giovane non so se avessi ancora vinto un torneo o meno. Giocavamo uno contro l’altro e mi avevi detto che se avessi perso sarei dovuta venire a cena con te. E così è successo! Siamo andati a un ristorante giapponese, e ci siamo pure fatti una foto ricordo”. In ultima battuta un giochino divertente che li ha visti protagonisti: “Quali superpoteri vorresti avere?”. Per Djokovic: “Io il teletrasporto e poter volare per vedere il mondo dall’alto” e per Maria Sharapova: “Io poter essere invisibile per confondermi tra la folla”.



