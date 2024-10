DIRETTA SINNER DJOKOVIC: LA FINALE PIÙ BELLA, ATP SHANGHAI 2024

Una domenica mattina all’insegna delle grandi emozioni ci attende con la diretta Sinner Djokovic, la finale più bella per il torneo Atp Shanghai 2024: l’appuntamento sarà alle ore 10.30 italiane di oggi, 13 ottobre. Non servono nemmeno molte parole di presentazione, di certo il titolo dell’ottavo Masters 1000 della stagione sarà messo in palio in una partita di enorme fascino, che ha pure il sapore dello scontro generazionale. La diretta Sinner Djokovic mette infatti di fronte Jannik Sinner a Novak Djokovic, l’attuale rampante numero 1 del mondo a colui che è stato per tanti anni il dominatore.

Il fresco ritiro di Rafa Nadal ha rilanciato il dibattuto su chi sia il più grande di tutti i tempi nel tennis: il dibattito è aperto e il bello è che non ci può essere una risposta univoca che metta tutti d’accordo, di certo Djokovic è uno dei candidati più accreditati, ma è altrettanto chiaro come Sinner abbia le carte in regola per essere un altro nome di quel livello, se la carriera dell’altoatesino proseguirà a lungo come in questo 2024. Naturalmente ci sono 14 anni di differenza tra Jannik e Nole: la storia “vota” per il serbo, il futuro sarà dell’italiano, intanto noi ci godiamo il presente che oggi ci offrirà la diretta Sinner Djokovic per consacrare il vincitore del torneo Atp Shanghai 2024.

SINNER DJOKOVIC IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

Un evento del genere calamita l’attenzione generale anche al mattino, la diretta tv Sinner Djokovic sarà però visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare e per la precisione sul canale Sky Sport Uno, al numero 201, perché (come tutti i Masters 1000), il torneo Atp Shanghai 2024 è una esclusiva Sky. In alternativa, ma sempre su abbonamento, ricordiamo che la diretta streaming video sarà disponibile tramite Sky Go e Now Tv.

DIRETTA SINNER DJOKOVIC: COME SONO ARRIVATI ALLA FINALE?

L’epilogo sarà meraviglioso, adesso però descriviamo il percorso che ci ha portato alla diretta Sinner Djokovic. Per quanto riguarda il numero 1 del mondo, Jannik Sinner ha debuttato con la vittoria in due set contro il giapponese Daniel dopo il bye al primo turno. L’altoatesino ha poi avuto bisogno di tre set per piegare l’argentino Etcheverry in un ostico terzo turno, nel quale però alla lunga Jannik Sinner ha preso il sopravvento. Due set ma con tie-break decisivo nell’ottavo di finale contro lo statunitense Shelton, nei quarti è arrivato il successo più netto paradossalmente contro il rivale sulla carta più ostico, cioè il russo Medvedev, infine ieri Sinner ha vinto in due set una bella battaglia contro il ceco Machac.

Anche per Novak Djokovic nella parte bassa del tabellone c’era stato ovviamente un bye al primo turno, per cui il serbo ha debuttato al secondo turno, quando gli sono serviti due tie-break per piegare lo statunitense Michelsen. Più facile per Nole il successo al terzo turno contro il nostro Cobolli e pochi problemi anche negli ottavi, per piegare il russo Safiullin. Tre set invece nei quarti, dove Djokovic ha dovuto sudare per sconfiggere in rimonta il ceco Mensik, infine due set però combattuti sono bastati per la vittoria in semifinale contro lo statunitense Fritz. Tutto questo è servito per regalarci la finale più bella, adesso non vediamo l’ora di seguire la diretta Sinner Djokovic…