Totti-Vieri su Instagram/ L’ex giallorosso: “Voglio la procura di Tonali, è forte”

In questi giorni di quarantena si sono ritrovati come veri mattatori sui social: parliamo di Francesco Totti e Christian Vieri che proprio ieri sono stati pure protagonisti di una bella diretta su Instagram, in cui i due si sono concessi a confessioni e desideri per il prossimo futuro. E in tal senso si è ben raccontato lo stesso ex giallorosso, che da qualche tempo è impegnato nelle vesti di procuratore sportivo. Con le agenzie CT10 e IT Scouting, entrambe in via di lancio, l’ex capitano della Roma si propone come scopritore di giovani talenti in erba, e ieri in diretta con Vieri, non ha davvero nascosto i suoi intenti, anche nei campionato della Serie A. Totti infatti, come aveva già fatto nei giorni scorsi, non ha nascosto al collega e ai followers di voler far suo Sandro Tonali, centrocampista del Brescia classe 2000 e nome bollente per la prossima stagione di calciomercato. L’ammirazione per il giovane è infatti netta: “Sandro Tonali nel suo ruolo è il più forte di tutti tra i giovani emergenti, infatti cercherò in tutti i modi di prendere la sua procura. Se è sveglio viene da me, altrimenti vuol dire che dorme in piedi. Credo che andrà via dal Brescia in estate, anche se dipende dalla ripresa del campionato e da quando comincerà il calciomercato”.

TOTTI-VIERI SU INSTAGRAM: L’EX GIALLOROSSO RACCONTA LA SUA ATTIVITA’ DA PROCURATORE

Ma certo non vi è solo Sandro Tonali nel mirino di Francesco Totti, come procuratore sportivo: l’ex giallorosso ha poi approfittato della chiacchierata con Christian Vieri su Instagram per spiegare meglio la sua nuova vita e attività, dopo aver lasciato il calcio giocato. “ Ho uno staff che mi segnala i calciatori, poi l’ultima parola spetta a me. Se non fossi stato io a decidere, non avrei aperto niente. Devo decidere cosa voglio e cosa penso, quello che non ho mai fatto finora” Totti, che pure ha dato qualche indiscrezione sul suo prossimo colpo, targato albiceleste: ”Ora sto trattando un giocatore argentino. Mezza punta, attaccante, è fortissimo. Il nome non lo dico altrimenti partono tutti e mi fanno pelo e contro pelo”. In chiusura dell’intervento non sono mancate da parte di Totti anche parole davvero al miele su un altro personaggio questa volta targato Roma, come Cengiz Under (su cui poi pure non mancano in questi giorni voci di calciomercato): “È forte fisicamente, è furbo, ha tigna, è cattivo e ha tiro. È un giocatore top. Se lui capisse un paio di cose diventerebbe veramente forte. Ancora non si è espresso ai massimi livelli. Poi devi vedere come calcia da fermo, impressionante, come Recoba”.



