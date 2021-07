Djokovic vince Wimbledon 2021/ Omaggio a Berrettini: “Ha un martello nel braccio”

DJOKOVIC VINCE WIMBLEDON 2021 E OMAGGIA BERRETTINI

Al termine della vittoria nella finale di Wimbledon 2021, l’omaggio che Novak Djokovic ha riservato al nostro Matteo Berrettini non è passato inosservato. “Ha un martello al posto del braccio, ho ancora i segni sulla pelle” ha detto il numero 1 Atp, che ha vinto il suo sesto Wimbledon e lo Slam numero 20. Parole che non sono di circostanza, perché davvero Berrettini ha fatto sudare Nole: basterebbe ricordare il modo in cui ha ripreso un primo set che aveva sostanzialmente perso e lo ha vinto al tie break, come dallo 0-4 nel secondo ha comunque spaventato il serbo arrivando a 4-6, come sia sempre riuscito a rimanere incollato nel punteggio quando parecchi altri giocatori, alla prima finale Slam, si sarebbero sciolti alla prima avvisaglia di rientro avversario.

Novak Djokovic ha vinto Wimbledon/ Vincitore e albo d'oro: sesta gemma a Londra

Un esempio, anche se non ci fa onore, è Lorenzo Musetti: dopo aver vinto i primi due set al Roland Garros, il carrarese si è fatto rimontare e addirittura si è ritirato nel quinto set, dando una immagine poco edificante e sportiva di sé. Certo Musetti (anche e soprattutto anagraficamente) non è al livello di Berrettini che – ne riparleremo – ha dimostrato che questo livello gli può appartenere a lungo; anche per questo allora le parole di Djokovic fanno onore al romano, e sono assolutamente vere perché la finale di Wimbledon 2021 l’abbiamo vista tutti, e dunque sappiamo che le cose sono andate davvero così.

DIRETTA/ Berrettini Djokovic (risultato finale 1-3): Wimbledon, Matteo eroico ma ko

L’OMAGGIO DI DJOKOVIC A FEDERER E NADAL

Dopo aver ricordato che Matteo Berrettini “ha una carriera importante davanti a lui, questa partita è stata più di una battaglia”, Novak Djokovic ha voluto “dedicare” la vittoria di Wimbledon 2021 anche a Roger Federer e Rafa Nadal: era inevitabile il riferimento all’aggancio ai due campionissimi (20 Slam vinti per tutti) e Nole ha riconosciuto che il merito del suo traguardo è anche loro. “Ho imparato tantissimo tatticamente, fisicamente e mentalmente, anche quando con loro perdevo regolarmente”. Un campione anche di signorilità, che magari può risultare antipatico a qualcuno (ma siamo abbastanza certi che sia questione di tifo o dualismo) e può aver detto o fatto qualcosa di sbagliato in passato – dalle opinioni sui vaccini al pasticcio della Adria Cup – ma che non ha mai fatto mancare il suo supporto ai colleghi più giovani, meno esperti e meno vincenti, ha sempre rispettato chiunque e soprattutto ha continuato a mantenere un livello di tennis straordinariamente alto. Le parole di Djokovic fanno dunque onore a Berrettini, un’investitura per un giocatore che purtroppo non ha realizzato la doppietta italiana a Londra ma che, siamo sicuri, anche in un futuro prossimo avrà corse importanti come questa, perché il tempo gioca dalla sua parte. Speriamo solo che il finale possa essere diverso.

LEGGI ANCHE:

WIMBLEDON/ Finale Berrettini-Djokovic in chiaro su TV8, Sky: “Da sempre accanto allo sport italiano”

© RIPRODUZIONE RISERVATA