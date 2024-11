DIRETTA ITALIA OLANDA FINALE COPPA DAVIS 2024 IN STREAMING: PER DIFENDERE IL TITOLO!

È il giorno decisivo oggi, domenica 24 novembre: la diretta Italia Olanda è infatti la finale della Coppa Davis 2024, che nella città spagnola di Malaga assegnerà il titolo vinto l’anno scorso dall’Italia per la prima volta dopo 47 anni di digiuno. Il successo arrivò contro l’Australia, ieri il duello si è ripetuto in semifinale e gli Azzurri si sono imposti per 2-0 grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e Jannik Sinner in entrambi i singolari, per cui oggi potremo seguire la diretta Italia Olanda in finale puntando a un bis che sarebbe il coronamento per il già leggendario 2024 del tennis italiano.

Diretta/ Italia Australia (risultato finale 2-0): Sinner ha vinto, domani l'Olanda! (Coppa Davis 2024)

L’altra finalista è naturalmente l’Olanda, che sta vivendo una settimana da sogno a Malaga nelle Finals della Coppa Davis 2024: prima ha sconfitto per 2-1 nei quarti la Spagna padrona di casa, eliminando quindi Carlos Alcaraz e sancendo la fine della carriera di Rafa Nadal, poi in semifinale ecco la netta vittoria per 2-0 di venerdì sera contro la Germania, grazie ai due successi in singolare di Botic van de Zandschulp e Tallon Griekspoor, che hanno vinto due battaglie molto lunghe contro i loro avversari tedeschi. Gli Orange sono forse già andati oltre le previsioni, ma naturalmente adesso non vorranno fermarsi sul più bello: che cosa ci dirà la diretta Italia Olanda per la finale Coppa Davis 2024?

Diretta/ Sinner Fritz (risultato finale 2-0): Torino è di Jannik (Atp Finals 2024, 17 novembre)

ITALIA OLANDA FINALE COPPA DAVIS 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO: ORARI E COME SEGUIRE

Innanzitutto ricordiamo che la finale di Coppa Davis 2024 avrà inizio alle ore 16.00 e richiederà due successi per conquistare l’ambita Insalatiera, per cui si giocheranno prima i due singolari (in apertura quello tra i numeri 2, seguito da quello tra i migliori giocatori), poi solo in caso di necessità sarà disputato anche il doppio, che a quel punto assegnerebbe il titolo.

Detto questo, la diretta Italia Olanda in tv sarà disponibile – come già negli scorsi giorni – sia in chiaro per tutti su Rai 2, sia sui canali di Sky Sport per gli abbonati. Di conseguenza, sono ampie anche le possibilità per seguire la diretta Italia Olanda in streaming video: i servizi di Rai Play saranno disponibili gratuitamente per tutti, mentre per accedere alle opzioni di Sky Go o Now Tv è necessario un abbonamento.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sono lasciati? Il gesto social non lascia dubbi/ "Lei ha smesso di..."

CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA OLANDA STREAMING VIDEO RAIPLAY, FINALE COPPA DAVIS 2024

DIRETTA ITALIA OLANDA: AZZURRI FAVORITI NELLA FINALE COPPA DAVIS 2024

Dobbiamo dirlo senza nasconderci, la diretta Italia Olanda ci proporrà una finale di Coppa Davis 2024 nella quale gli Azzurri partono certamente con il ruolo di favoriti. Questo si deve innanzitutto a Jannik Sinner, che in questo momento sembra inviolabile per chiunque: lo abbiamo visto anche ieri, Alex De Minaur ha giocato benissimo ma non ha raccolto nemmeno un set, come tutti gli avversari dell’altoatesino in questo finale di stagione. Per Tallon Griekspoor è una sorta di missione impossibile, gli scongiuri sono concessi ma obiettivamente un punto dovrebbe essere in cassaforte per l’Italia.

Il nodo potrebbe quindi essere il primo singolare, dove sulla carta potrebbero giocare Matteo Berrettini e Botic van de Zandschulp: anche in questo caso la classe è dalla parte del tennista italiano, però ci potrebbero essere più variabili, magari compresa la stanchezza dopo la battaglia di ieri contro Kokkinakis. Berrettini però finora ha sempre fatto la sua parte, fin dal doppio nel quarto di finale contro l’Argentina. Già, il doppio: quali sarebbero nel caso le scelte del capitano Filippo Volandri? L’obiettivo è quello di non doverci nemmeno porre la domanda, ma staremo a vedere che cosa accadrà nella diretta Italia Olanda…