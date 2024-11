Dopo la liaison di diversi mesi fa con Melissa Satta, l’amore è tornato nel cuore di Matteo Berrettini: con la fidanzata Federica Lelli le cose sembrano procedere su binari sempre più felici. I rumor sulla relazione risalgono alla scorsa estate e da allora entrambi hanno sempre mantenuto un profilo basso al fine di evitare, con buona probabilità, le ingerenze del mondo della cronaca rosa.

Ma chi è Federica Lelli, nuova fidanzata di Matteo Berrettini? Classe 1998, originaria di Roma, influencer e modella di professione. Non è nuova al mondo del gossip dato che in passato pare sia stata legata ad un altro volto noto: il cantante Ultimo. Sul web vanta un ampio seguito testimoniato dagli oltre 150 mila follower ed è proprio in rete che porta avanti buona parte delle sue attività professionali legate per l’appunto al mondo della moda.

Federica Lelli, fidanzata di Matteo Berrettini: altro che crisi, ‘solo’ profilo basso…

Qualche settimana fa si è parlato anche di presunta crisi tra Matteo Berrettini e la fidanzata Federica Lelli; l’allarme è presto rientrato dato che le voci riguardavano principalmente dinamiche social segnalate dai fan della coppia. In un mondo dove gli amori spesso vengono celebrati, nel bene e nel male, sui social; la coppia ha invece deciso di tenersi lontana dalle ostentazioni e non mancano dunque le teorie – prive di fondamenta – di alcuni fan.

In questo caso specifico – come racconta un articolo del Corriere dello Sport – il tema alla base delle voci di crisi tra Matteo Berrettini e la fidanzata Federica Lelli era la distanza. Spesso in viaggio il tennista per i suoi impegni sportivi – ora alle prese con la Coppa Davis 2024 – e raramente avvistato in compagnia della sua dolce metà. “Ma non segui mai Matteo?”, scriveva qualcuno sui social alimentando dunque i presunti rumor di crisi. La realtà dei fatti si ricollega però a quanto detto prima; spesso la discrezione viene erroneamente scambiata, tramite i social, come freddezza.

