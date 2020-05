Dl scuola, torna il giudizio alle elementari/ Da settembre 100% didattica in presenza

Pubblicità

Dall’anno scolastico 2020-2021 le scuole elementari non avranno più il voto numerico, tornerà il giudizio come era già un tempo: l’emendamento del Pd è stato approvato in Commissione Cultura e Istruzione, lo ha spiegato la senatrice Vanna Iori che ha detto come la scelta derivi dal fatto che i bambini non possano essere considerati dei numeri. “Dare un 4 può essere un macigno pesante da comprendere, mentre una valutazione più complessiva prende in considerazione le caratteristiche del bambino” si legge su RaiNews. Naturalmente, ha aggiunto la Iori, il giudizio dovrà poi essere espresso secondo le parole adeguate ed essere sintetico, ma terrà conto di specificità e individualità di ogni singolo bambino, come ha spiegato la stessa senatrice. Invece, il rischio di avere il voto numerico è quello di rendere tutti uguali, “anche se ci sono diverse motivazioni dietro a quel voto”.

DL SCUOLA: DIDATTICA IN PRESENZA DA SETTEMBRE

Inoltre Anna Ascani, viceministra dell’Istruzione, ha parlato ad Agorà della situazione della didattica a distanza che riguarda i bambini della scuola primaria e i ragazzi della secondaria di primo grado: il rapporto intermedio della commissione Bianchi per settembre uscirà a breve e “dirà in modo chiaro che per loro la didattica dovrà essere al 100% in presenza”. Questo naturalmente si dovrà tradurre nella necessità di moltiplicare gli spazi per garantire il distanziamento e accrescere l’organico almeno di una buona percentuale. Rigettata la soluzione dei turni orari con la motivazione che creerebbe problemi alle famiglie, verranno invece ampliate le attività didattiche perché “la didattica a distanza va bene per tamponare l’emergenza ma non può sostituire la scuola”.

L’EMENDAMENTO SUI CONCORSI

Nel frattempo, è stato anche trovata intesa sulle modifiche al Dl scuola per quanto riguarda i concorsi per precari: emendamento del relatore che dovrà essere messo ai voti in Commissione al Senato, ma di fatto sintetizza l’accordo sul concorso straordinario per i precari. Bianca Laura Granato lo ha annunciato con una nota: la capogruppo M5S in commissione Istruzione al Senato ha detto di aver finalmente raggiunto un accordo tra le forze di maggioranza, con la mediazione del presidente del Consigli Giuseppe Conte. “Abbiamo garantito un punto su tutti” ha spiegato: “la selezione del personale docente con tre annualità di servizio avverrà tramite un concorso”, all’interno del quale ci sarà una prova scritta che, se superata, consentirà di essere inseriti in una graduatoria di merito che servirà poi per il reclutamento. Gli esami verranno svolti comunque dopo l’estate: i primi vincitori saranno immessi in ruolo a partire dal 1 settembre 2021.



