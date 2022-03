Doc 3, quando va in onda?/ Data d’inizio e cast della terza stagione su Rai 1

Mentre la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani si avvia alla conclusione, il pubblico affezionato alla fiction di Rai 1 si chiede se Luca Argentero tornerà anche per una terza e, qualora venisse confermata, quando andrà in onda. Partiamo col dire che la conferma della terza stagione non è ancora arrivata dai canali ufficiali ma ci sono pochi dubbi sul fatto che ci sarà “La Rai avrebbe dato il via libera alle riprese della terza stagione”, ha fatto d’altronde sapere il settimanale Nuovo.

La domanda ora è dunque: quando andrà in onda Doc 3? Chiaramente anche in questo caso non ci sono conferme, possiamo tuttavia ipotizzare che la terza stagione sarà pronta per inizio 2023.

DOC 3 – NELLE TUE MANI: CAST E POSSIBILE DATA D’INIZIO

Anche in questo caso, come accaduto per la prima stagione, gli episodi potrebbero essere divisi in due trance e andare dunque in onda staccati in una prima e una seconda parte. Quale sarà invece il cast di Doc 3? Una certezza c’è: “Luca Argentero e Matilde Gioli restano in corsia”, ha fatto ancora sapere il settimanale Nuovo. D’altronde sarebbe impossibile pensare alla fiction senza il suo protagonista, il dottor Andrea Fanti, e l’amata dottoressa Giulia Giordano, volti, dunque, di primo piano della storia.

