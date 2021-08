Doc Nelle tue mani 2/ Anticipazioni: nuovi personaggi e colpi di scena

Anticipazioni Doc Nelle tue mani 2 sulle nuove puntate

Sale l’attesa per Doc Nelle tue mani 2, la fiction campione d’ascolti della Rai che tornerà in onda nel 2022 con le puntate della nuova stagione. Tra i protagonisti confermati c’è Luca Argentero che tornerà a vestire i panni di Andrea Fanti. Dopo aver messo a posto tutti i pezzi del puzzle della sua vita in seguito alla perdita della memoria, Andrea Fanti proverà a riprendere quello che era il suo posto in ospedale, ma anche a riconquistare la fiducia della moglie Agnese interpretata da Sara Lazzaro. Quest’ultima, nel corso di un incontro avvenuto al Giffoni Film Festival ha parlato del personaggio che interpreta nela fiction di Raiuno, ma anche di quelli che saranno gli sviluppi della seconda stagione.

Nel momento in cui ha ottenuto la parte di Agnese, Sara Lazzaro non si aspettava affatto il successo che avrebbe ottenuto. La serie ha incollato davanti ai teleschermi una media di 8 milioni di telespettatori a puntata. Uscita in piena pandemia, l’attrice non ha potuto assaporare fisicamente il calore della gente ed ora è pronta a calarsi nuovamente nei panni di Agnese.

Doc Nelle tue mani 2: Sara Lazzaro svela le prime anticipazioni

Covid, colpi di scena e nuovi personaggi animeranno le puntate di Doc Nelle tue mani 2. Ad anticipare ciò che accadrà in Doc 2 è Sara Lazzaro che, come riporta l’Ansa, durante l’incontro al Giffoni Film Festival, parlando della fiction di Raiuno, ha svelato come uno dei temi principali sarà il covid che ha sconvolto la vita di tutto il mondo.

“Ci siamo presi la responsabilità di parlare del momento attuale. Quindi il Covid sarà protagonista, necessariamente. E’ una questione quasi di principio. Porterà ognuno dei personaggi in un viaggio, e lo è stato anche per noi attori, avendo vissuto questa realtà. E’ come se si facesse un gradino in più anche con la consapevolezza dell’impatto che abbiamo avuto con la serie. Le sceneggiature sono molto solide e ricche, piene di colpi di scena, ci sono nuovi personaggi e tuttora siamo in opera”.

