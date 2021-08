Luca Argentero/ Doc Nelle Tue Mani alla conquista della Spagna

Luca Argentero con Doc Nelle Tue Mani, alla conquista della Spagna e non solo!

Luca Argentero, ospite nel programma di Serena Rossi, Canzone Segreta, tornerà sui nostri schermi grazie alla replica del programma stesso, in onda questo venerdì su Rai 1. In questa puntata la bella conduttrice spiegherà perché la scenografia della canzone segreta di Luca Argentero, ricostruisce parti importanti della sua vita. La domanda che ci poniamo, quindi, è: riuscirà, l’attore, ad emozionarsi?

Il bell’attore piemontese, inoltre, ha recentemente parlato dei suoi prossimi progetti lavorativi in occasione del lancio in Spagna della serie di successo che lo vede protagonista, “Doc – Nelle Tue Mani”. Dopo l’esordio in Portogallo in prima serata, la fiction è infatti prossima a debuttare anche su “Telecinco”, celebre rete spagnola.

Intervistato da Opti Magazine su quanto ci sia di vero rispetto alle vicende di Pierdante Piccioni, personaggio principale della serie e medico che, a causa di un incidente stradale, ha perso i ricordi dei suoi ultimi 12 anni di vita, Argentero ha parlato di una percentuale di 50%: infatti una buona dose di invenzioni si sono rese necessarie per poter garantire alla serie di poter continuare per diverse stagioni. Si parla infatti di una terza stagione di “Doc -Nelle Tue Mani”.

Luca Argentero: relax con Cristina Marino e Nina tra Taormina e Gallipoli

Non abbiamo ancora una certezza sulla realizzazione di una terza stagione della serie che vede Luca Argentero protagonista, ma di sicuro è ciò che i suoi numerosi followers si augurano! Proprio a proposito del suo ruolo in questa serie, qualche tempo fa si è scatenata una piccola discussione sul web. Questa è stata causata da alcuni commenti piuttosto denigratori da parte di alcuni suoi followers su Twitter.

Ovviamente, le repliche di molti suoi sostenitori sono arrivate in maniera tempestiva, mentre l’attore si è limitato a rispondere con il suo consueto stile, senza suscitare polemiche o discussioni. Parlando invece della vita privata dell’affascinante attore, di rilievo c’è il suo recente matrimonio con la splendida modella e influencer Cristina Marino, avvenuto il 5 giugno scorso a Città della Pieve.

La coppia è poi partita per il viaggio di nozze, facendo tappa prima a Taormina, dove sono stati paparazzati in ogni dove e in seguito a Gallipoli. Nella cittadina del Salento, la coppia sperava di ottenere più privacy e di riposare un po’ lontano dai riflettori, in attesa dei prossimi impegni lavorativi di entrambi. In questo modo, probabilmente, riusciranno a passare del tempo insieme anche alla loro piccola Nina, nata nel maggio del 2020.

Di seguito, un estratto della partecipazione di Luca Argentero al programma Canzone Segreta:





